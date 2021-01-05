Vlad442 написав:

Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему?Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными.Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.