Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:48

airmax78 написав: Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.

Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь. Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.



вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов)

я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого

и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап

пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс

внедорожник не вариант - салон убивается моментально вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов)я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорогои еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикаппикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит максвнедорожник не вариант - салон убивается моментально

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.