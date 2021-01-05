Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В Киеве или в 20 км от него? В последнем случаи это дача.
Дача или нет зависит от самого дома и желания хозяина в нем жить постоянно или нет. Что такое 20км на машине? Вы на светофорах в центре на протяжении 2км дольше простоите...
С таким подходом квартира на окраине Немешаево тоже норм. Зачем платить больше?
Земля в черте Киева да ещё и под жилую индивидуальную застройку, а не садоводство, отчего-то стоит в десятки раз дороже, чем в 20 км от Киева.
в Киеве она так стоит потому что дефицит, ее реально мало и продавцы цены не могут сложить ей...А вот экология, коммуникации и стоимость их подключение, окружение (как правило вокруг старые дачные участки), размер участка - по всем этим параметрам Киев проигрывает, и проще пол-дома построить за деньги, сэкономленные на таком участке
Sidus написав:В нормальной стране так можно делать, а у нас, где качество строительства никто не контролирует, очень большая вероятноть купить кота в мешке и заниматься постоянным ремонтом...я б не рискнул К тому же, когда строишь, строишь под себя
Каждый человек считает себя самым умным и построит для себя дешево и конфетку. В результате получается УГ, как у всех. Не думайте, что вы сможете построить идеальный дом лучше, чем смогли соседи. Покупая готовое, вы можете купить как то, что любитель строил для себя, со всеми ошибками, что то, что профи строил на продажу, со всеми удешевлениями. В первом случае приходите с экспертом, который будет копать, сверлить, смотреть. Во втором просите чеки, фото каждого этапа работ и пусть ваш прораб анализирует. В любом случае купить с дисконтом готовое с понятными недостатками лучше, чем наступать самому на все грабли и получить на выходе УГ задорого. Интересно, что скажет Аирмакс.
Двумя руками за готовое. Только вот найти его, чтобы все совпало, невероятная удача. Годами можно искать и не найти. PS В дорогом сегменте найти проще.
Аирмакс за готовое, но только выбрал новострой и сам делает ремонт почему-то )) Так и с домом, это слишком индивидуально, чтоб брать готовое...готовое берут только те, кому все равно или нужно срочно
Vlad442 написав:Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему? Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными. Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.
Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.
Я не говорил про моду на дизайн. Дизайн в первом варианте тоже был когда-то модный. Его явно нарисовал дизайнер, а не бывший колхозник.
Имелось в виду техническое исполнение. Ремонт, не спорю, проще. Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.
airmax78 написав:Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго. Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.
вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов) я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:Любой человек считает, что то, что он сделает, будет идеально - он же не тупой. Потом как-то получается "годами можно искать и не найти". Задумайтесь, почему? Сделать хорошо и не дорого это удел профи, а не любителей. Когда человек покупает готовое, он может как-то оценить, выбрать, переделать грубые ошибки. Когда человек строит сам это кот в мешке. Поэтому, когда любитель решает строить сам, сначала я представляю в уме какую машину сможет купить его прораб, потом, какое УГ у него получится. Иначе не было бы проблемы "годами искать и не найти". Все дома, выставленные на продажу, были бы идеальными. Это все, пусть и в меньшей степени, касается ремонтов.
Я делаю как во второй. Но вы, почему-то, уверены, что разницу между первым и вторым способны понять только избранные и второе появляется только в результате Большого Взрыва.
Я не говорил про моду на дизайн. Дизайн в первом варианте тоже был когда-то модный. Его явно нарисовал дизайнер, а не бывший колхозник.
Имелось в виду техническое исполнение. Ремонт, не спорю, проще. Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.
Да я не думаю, что такое было модно в 2016м году, когда делался этот ремонт. Просто это отражение представлений хозяев о прекрасном. И да, проблема с поиском подходящей кватиры в Киеве и Украине не столько в том, что везде вас ждут скрытые косяки (хотя и это, уверен, встречается сплошь и рядом), а именно в том, что представления многих наших соотечественников о прекрасном или, хотя бы, приемлемом, очень отличаются от представлений о прекрасном у нормальных людей. И наличие у человека, делающего ремонт/строящего дом лишних денег может только усугубить результат.
airmax78 написав:Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго. Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.
вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов) я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно
Я говорил исключительно о квартирах. С домами, мне кажется, все еще сложнее. В тему домов я не лезу - никогда не рассматривал для себя вариант дома, не смотрел сами дома, но уже, даже судя по тому количеству нюансов, которые вылезают при ремонте могу себе представить, сколько их вылезает при строительстве с 0.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 08 січ, 2021 13:10, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго. Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.
Первая стадия просветления пришла. Вторая будет после того, как закончите и переедете. Обязательно придет мысль - зачем все это, зачем было потрачено столько денег и бесценного времени на эту ерунду? Зачем я мучался с этими плинтусами и вылавливанием перепада в сантиметр в стяжке, теплыми полами и т. п. Разве я чувствовал бы себя по-другому, если бы просто покрасил стены, а на пол кинул обычный ламинат? Это еще не худший вариант. Худший, если ремонт из хайтек перерастет в хайтак, пропустите косяки, которые вас будут потом долго раздражать. Да, еще может будет и следующая стадия. Этот ремонт станет якорем. Слишком много в него вложено, чтобы просто так продать и переехать. Жизнь-то идет, потребности меняются, мир меняется. Может будет возможно работать удаленно из домика на юге Испании, или предложат позицию во Вьетнаме.