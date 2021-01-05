Vlad442 написав:

airmax78 написав: Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.

Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь. Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.

Первая стадия просветления пришла. Вторая будет после того, как закончите и переедете. Обязательно придет мысль - зачем все это, зачем было потрачено столько денег и бесценного времени на эту ерунду? Зачем я мучался с этими плинтусами и вылавливанием перепада в сантиметр в стяжке, теплыми полами и т. п. Разве я чувствовал бы себя по-другому, если бы просто покрасил стены, а на пол кинул обычный ламинат?Это еще не худший вариант. Худший, если ремонт из хайтек перерастет в хайтак, пропустите косяки, которые вас будут потом долго раздражать.Да, еще может будет и следующая стадия. Этот ремонт станет якорем. Слишком много в него вложено, чтобы просто так продать и переехать. Жизнь-то идет, потребности меняются, мир меняется. Может будет возможно работать удаленно из домика на юге Испании, или предложат позицию во Вьетнаме.