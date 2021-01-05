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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:17
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.
Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.
Первая стадия просветления пришла. Вторая будет после того, как закончите и переедете. Обязательно придет мысль - зачем все это, зачем было потрачено столько денег и бесценного времени на эту ерунду? Зачем я мучался с этими плинтусами и вылавливанием перепада в сантиметр в стяжке, теплыми полами и т. п. Разве я чувствовал бы себя по-другому, если бы просто покрасил стены, а на пол кинул обычный ламинат?
Это еще не худший вариант. Худший, если ремонт из хайтек перерастет в хайтак, пропустите косяки, которые вас будут потом долго раздражать.
Да, еще может будет и следующая стадия. Этот ремонт станет якорем. Слишком много в него вложено, чтобы просто так продать и переехать. Жизнь-то идет, потребности меняются, мир меняется. Может будет возможно работать удаленно из домика на юге Испании, или предложат позицию во Вьетнаме.
Не, не будет такого. Мне не даст пропустить косяки мой прораб. Очень он щепетильный. Поэтому ремонт будет доделан на уровне в любом случае. Никаких терзаний от созерцания плинтусов скрытого монтажа, ровных полов без порожков и перепадов быть не может. Терзания могут возникнуть из-за созерцания косяков и глупых удешевлений при в целом дорогом ремонте. А если появится возможность переехать во Вьетнам, Камбоджу или Бангладеш - рай на земле - то, конечно, квартира либо будет продана без сожалений, либо сдана за дорого.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:20
Мизантрóп написав: flyman написав: Мизантрóп написав:
То на Бровари простіше метро рейки покласти.
Шо нє говори,а краще місто Бровари))
щоб сісти у вагон метро на м.Лівобережна тре буде їхати в Бровари
ну,так вже років сім в годпіку бідолаги з лівоберіжжя в центр через Лісову кружляють рейками))
10 хв і на Майдані
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:59
Vlad442 написав:
Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.
Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.
главное оружие рашистов - ложь
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