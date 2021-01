Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:41

Мизантрóп написав: Кинг,практический совет из своего ЖО(Жизопыта): Дом себе из камня,"Три поросёнка" полезно перечитать.

мне не надо давать советы - я жил в частном доме и сейчас половину времени живу на даче, кстати из кирпича, поэтому наученный уже опытом к городской электричке докупил рэмчик и горя не знаю, прицеп - шлак, нафиг-нафиг



зы: свиней и дрова не таскаю, а вот катер, квадрик, джет-ски, кроссовый мотик и велики в горы - на ура

не говоря уже о стройматериалах, удобрениях и прочих ништяках

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.