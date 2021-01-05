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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6153615461556156>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:31

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.


Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.


согласен.

более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого
и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап
пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать
универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно

Кинг,практический совет из своего ЖО(Жизопыта): Дом себе из камня,"Три поросёнка" полезно перечитать.
Касательно авто- удобное для семьи,не более.Мосты в обслуге офроадов считаю лишним,так как асфальт до хаты,а на оходу есть спецтрансопрт и квадрик.Горишь желанием тягать свиней и дрова-бери прицеп и не убивай салон,но зачем если за магарыч можно порешать с соседом таким альтруистом.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:39

  baraka написав:
  trololo написав:
  Vlad442 написав:Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.


Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.


согласен.

более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).

Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:41

  Мизантрóп написав:Кинг,практический совет из своего ЖО(Жизопыта): Дом себе из камня,"Три поросёнка" полезно перечитать.
Касательно авто- удобное для семьи,не более.Мосты в обслуге офроадов считаю лишним,так как асфальт до хаты,а на оходу есть спецтрансопрт и квадрик.Горишь желанием тягать свиней и дрова-бери прицеп и не убивай салон,но зачем если за магарыч можно порешать с соседом таким альтруистом.


мне не надо давать советы - я жил в частном доме и сейчас половину времени живу на даче, кстати из кирпича, поэтому наученный уже опытом к городской электричке докупил рэмчик и горя не знаю, прицеп - шлак, нафиг-нафиг

зы: свиней и дрова не таскаю, а вот катер, квадрик, джет-ски, кроссовый мотик и велики в горы - на ура
не говоря уже о стройматериалах, удобрениях и прочих ништяках
пикап - рулит, американцы не дураки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:свиней и дрова не таскаю
я образно и кратко,не в прикол.Тада респект! За городом лучше жить...если есть на что :lol:
пс: в собственности не один автомобиль и усадьба.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:01

  airmax78 написав: :oops: Это фото реальной квартиры. Я в ней был незадолго до завершения ремонта. На сайте есть и визуализации, но они в другом разделе. Век живи - век учись.

Зображення
Посмотрите на глубину внутреннего блока кондиционера.
Зачем так сильно играться в графическом редакторе с реальными фото?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:01

  Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:свиней и дрова не таскаю
я образно и кратко,не в прикол.Тада респект! За городом лучше жить...если есть на что :lol:
пс: в собственности не один автомобиль и усадьба.


я уже неоднократно высказывался на эту тему - имхо жить лучше в центре и иметь дачу за городом, чтобы иногда туда вырываться на релакс
выбор тут не стоит - надо и то, и то
в условиях пандемии дом конечно рулит, но постоянно тут жить - можно одичать
некоторые мечтают у пенсии в домике у леса - ну хз, я нет
попробовал - не вставило)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:04

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:думаю начать строить дом, что скажешь?

Стандартные возрастные изменения психики (старческие маразмы). Многие люди начинают в таком возрасте строить особняки, строят 5 лет, потом еще 10 лет доводят до ума, а потом наследники не знают как избавится от этого хлама.
Нужен дом, покупай и живи. Иначе за многие годы изменятся стандарты и все эти пристроечки и олдскульные планировки станут выглядеть смешно.
Люди, которые живут в соседних домах, постоянно, раз в 5 лет их перестраивают. Задумайся об этом.


Для удовлетворения старческого зуда пусть строит многоквартирный дом. Нечего матерому лорду пороги отделов продаж унизительно обивать - пора переходить на новый уровень.

Причем, это я c издевкой сказал, но идея то здравая. Современная общажка (или по-модному - апарт-отель), нарезанная на кавалирки по 30 м2, только не у вокзала, как у КДД, а в спальнике на выселках. И не нужен этот колхоз - покупка 1-й трехи, чтобы переделать ее в 2 однухи...

у меня уже есть такое, 16 квартир по 30 метров под аренду.... Не в Киеве правда а на родине Максимки.... ну и конечно не все 16 квартир мои)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:07

kingkongovets мне 45 мне напряжно в городе,шум,гам,смрад,голова трещит,а там бильярд,сауна,басик,а крестьяне яйки домашние и свежак сами несут -всё везде своё и покой и умиротворение ощущаю.Ток мёртвые с косами вдоль дорог стоят))
Да и про релакс сам же написал :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:10

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго.
Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.


вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов)
я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого
и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап
пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать
универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно

F150 сейчас недорогие
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