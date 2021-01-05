Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.
Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.
согласен.
более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).
kingkongovets написав:я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно
Кинг,практический совет из своего ЖО(Жизопыта): Дом себе из камня,"Три поросёнка" полезно перечитать. Касательно авто- удобное для семьи,не более.Мосты в обслуге офроадов считаю лишним,так как асфальт до хаты,а на оходу есть спецтрансопрт и квадрик.Горишь желанием тягать свиней и дрова-бери прицеп и не убивай салон,но зачем если за магарыч можно порешать с соседом таким альтруистом.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Дом будет наверняка сложней. Когда люди построили дом для себя и пожили в нем несколько лет, они увидели, поняли ошибки и начинают перестраивать.
Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.
согласен.
более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).
Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.
Мизантрóп написав:Кинг,практический совет из своего ЖО(Жизопыта): Дом себе из камня,"Три поросёнка" полезно перечитать. Касательно авто- удобное для семьи,не более.Мосты в обслуге офроадов считаю лишним,так как асфальт до хаты,а на оходу есть спецтрансопрт и квадрик.Горишь желанием тягать свиней и дрова-бери прицеп и не убивай салон,но зачем если за магарыч можно порешать с соседом таким альтруистом.
мне не надо давать советы - я жил в частном доме и сейчас половину времени живу на даче, кстати из кирпича, поэтому наученный уже опытом к городской электричке докупил рэмчик и горя не знаю, прицеп - шлак, нафиг-нафиг
зы: свиней и дрова не таскаю, а вот катер, квадрик, джет-ски, кроссовый мотик и велики в горы - на ура не говоря уже о стройматериалах, удобрениях и прочих ништяках пикап - рулит, американцы не дураки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
я образно и кратко,не в прикол.Тада респект! За городом лучше жить...если есть на что пс: в собственности не один автомобиль и усадьба.
я уже неоднократно высказывался на эту тему - имхо жить лучше в центре и иметь дачу за городом, чтобы иногда туда вырываться на релакс выбор тут не стоит - надо и то, и то в условиях пандемии дом конечно рулит, но постоянно тут жить - можно одичать некоторые мечтают у пенсии в домике у леса - ну хз, я нет попробовал - не вставило)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Унуноктий написав:думаю начать строить дом, что скажешь?
Стандартные возрастные изменения психики (старческие маразмы). Многие люди начинают в таком возрасте строить особняки, строят 5 лет, потом еще 10 лет доводят до ума, а потом наследники не знают как избавится от этого хлама. Нужен дом, покупай и живи. Иначе за многие годы изменятся стандарты и все эти пристроечки и олдскульные планировки станут выглядеть смешно. Люди, которые живут в соседних домах, постоянно, раз в 5 лет их перестраивают. Задумайся об этом.
Для удовлетворения старческого зуда пусть строит многоквартирный дом. Нечего матерому лорду пороги отделов продаж унизительно обивать - пора переходить на новый уровень.
Причем, это я c издевкой сказал, но идея то здравая. Современная общажка (или по-модному - апарт-отель), нарезанная на кавалирки по 30 м2, только не у вокзала, как у КДД, а в спальнике на выселках. И не нужен этот колхоз - покупка 1-й трехи, чтобы переделать ее в 2 однухи...
у меня уже есть такое, 16 квартир по 30 метров под аренду.... Не в Киеве правда а на родине Максимки.... ну и конечно не все 16 квартир мои)
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
kingkongovets мне 45 мне напряжно в городе,шум,гам,смрад,голова трещит,а там бильярд,сауна,басик,а крестьяне яйки домашние и свежак сами несут -всё везде своё и покой и умиротворение ощущаю.Ток мёртвые с косами вдоль дорог стоят)) Да и про релакс сам же написал
airmax78 написав:Сейчас я бы искал готовое. Делать самому - дорого и ооочень долго. Но на растущем рынке искать готовое - это непозволительная роскошь.
вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов) я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно
F150 сейчас недорогие
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert