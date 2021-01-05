Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:42

UA написав: Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.

Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.

Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика. Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.

Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги, а для того, кому нечем себя занять.Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.