Мизантрóп написав: kingkongovets мне 45 мне напряжно в городе,шум,гам,смрад,голова трещит,а там бильярд,сауна,басик,а крестьяне яйки домашние и свежак сами несут -всё везде своё и покой и умиротворение ощущаю.Ток мёртвые с косами вдоль дорог стоят)) мне 45 мне напряжно в городе,шум,гам,смрад,голова трещит,а там бильярд,сауна,басик,а крестьяне яйки домашние и свежак сами несут -всё везде своё и покой и умиротворение ощущаю.Ток мёртвые с косами вдоль дорог стоят))



мне 51 и все кроме бассика есть и в городской квартире, включая камин и террасу с ббк и кстати шума гама и смрада вокруг нет, а умиротворение как ни странно ощущаю)

а яйки и свежак и тут не проблема) зато вокруг люди и любимые заведения, а на даче можно сбухаться как нефиг делать) мне 51 и все кроме бассика есть и в городской квартире, включая камин и террасу с ббк и кстати шума гама и смрада вокруг нет, а умиротворение как ни странно ощущаю)а яйки и свежак и тут не проблема) зато вокруг люди и любимые заведения, а на даче можно сбухаться как нефиг делать)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.