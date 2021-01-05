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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6153615461556156

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:12

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  trololo написав:
Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.


согласен.

более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).

Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.

Вдруг пришла в голову аналогия.
Советуют Ахметову провести аудит его банчишки. А он такой вдруг вскидывается и выдает на публику: "хорошего финансиста с командой не заменит ни один аудитор!"
Занавес...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:14

  Мизантрóп написав:kingkongovets мне 45 мне напряжно в городе,шум,гам,смрад,голова трещит,а там бильярд,сауна,басик,а крестьяне яйки домашние и свежак сами несут -всё везде своё и покой и умиротворение ощущаю.Ток мёртвые с косами вдоль дорог стоят))


мне 51 и все кроме бассика есть и в городской квартире, включая камин и террасу с ббк и кстати шума гама и смрада вокруг нет, а умиротворение как ни странно ощущаю)
а яйки и свежак и тут не проблема) зато вокруг люди и любимые заведения, а на даче можно сбухаться как нефиг делать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:16

  Унуноктий написав:F150 сейчас недорогие


вот между ним и рэмом и выбирал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:21

  kingkongovets написав:вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов)
я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого

Слышу это практически от всех КИСИшников.
Типа любой дом за 30-50 лет безнадежно устареет и станет неликвидом.
  kingkongovets написав:и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап
пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать
универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно

Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:40

  baraka написав:более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).


Если контролер ( на стройках он называется технадзор) приходит один раз, то вы просто выбрасываете деньги. Любая работа состоит, как правило, из нескольких этапов после которых на стройке составляется акт на скрытые работы, а над некоторыми работами нужно вообще все время стоять над бригадой.


  airmax78 написав:Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.


К сожалению, даже самые лучшие и проверенные все равно когда-нибудь накосячат, так что доверяй, но проверяй
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.

Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги, а для того, кому нечем себя занять.
Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.

Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:К сожалению, даже самые лучшие и проверенные все равно когда-нибудь накосячат, так что доверяй, но проверяй

В природе людей совершать ошибки. Главное это не ошибки, а реакция системы на эти ошибки. Вопрос кто платит за материалы и время очень скользкий. Если накосячил мастер или прораб и ему платить, то у него всегда есть соблазн "замести мусор под лавку". Поэтому главная задача контроля это разделение полномочий, чтобы за заказчиком оставалось последнее слово "и так сойдет", или "все срываем и переделываем", или "на выход, а инструменты отдам когда компенсируете расходы на испорченные материалы".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:48

  Vlad442 написав:
  UA написав:Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.

Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги, а для того, кому нечем себя занять.
Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.

Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.

В чём проблема купить дом в черте города Киева (не в садоводстве), где коммунальщики чистят дороги, есть фонари освещения, вывозят бытовой мусор?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:51

  UA написав:Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.


у меня большой гараж в закрытом охраняемом дворе с подведенными тремя фазами)
а в доме меньше 10 квартир)

зы: гибрид - неокупаемый шлак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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