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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:12
airmax78 написав: baraka написав: trololo написав:
Значит они тупые, эти люди. У меня вот сразу классно получилось без профи и прорабов. Но хорошую бригаду тяжко найти это да.
согласен.
более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).
Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.
Вдруг пришла в голову аналогия.
Советуют Ахметову провести аудит его банчишки. А он такой вдруг вскидывается и выдает на публику: "хорошего финансиста с командой не заменит ни один аудитор!"
Занавес...
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:14
Мизантрóп написав:kingkongovets
мне 45 мне напряжно в городе,шум,гам,смрад,голова трещит,а там бильярд,сауна,басик,а крестьяне яйки домашние и свежак сами несут -всё везде своё и покой и умиротворение ощущаю.Ток мёртвые с косами вдоль дорог стоят))
мне 51 и все кроме бассика есть и в городской квартире, включая камин и террасу с ббк и кстати шума гама и смрада вокруг нет, а умиротворение как ни странно ощущаю)
а яйки и свежак и тут не проблема) зато вокруг люди и любимые заведения, а на даче можно сбухаться как нефиг делать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:16
Унуноктий написав:
F150 сейчас недорогие
вот между ним и рэмом и выбирал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:21
kingkongovets написав:
вы как всегда в своем репертуаре - не успели еще доделать ремонт и набить всех положенных шишек, а уже даете советы по строительству домов)
я бы сейчас строил исключительно из сип-панелей, как практически все американцы - и быстро и относительно недорого
Слышу это практически от всех КИСИшников.
Типа любой дом за 30-50 лет безнадежно устареет и станет неликвидом.
kingkongovets написав:
и еще - что касается выбора авто при жизни в частном доме: я переехав в дом поменял седан на внедорожник, что было ошибкой - надо было просто докупить пикап
пикап при жизни в частном доме - из э маст, как говорит макс и это надо обязательно учитывать
универсал, или сув не вариант - салон убивается моментально, да а неудобно в него объемные ништяки грузить, а грузить придется постоянно
Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.
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UA
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:40
baraka написав:
более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).
Если контролер ( на стройках он называется технадзор) приходит один раз, то вы просто выбрасываете деньги. Любая работа состоит, как правило, из нескольких этапов после которых на стройке составляется акт на скрытые работы, а над некоторыми работами нужно вообще все время стоять над бригадой.
airmax78 написав:
Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.
К сожалению, даже самые лучшие и проверенные все равно когда-нибудь накосячат, так что доверяй, но проверяй
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:42
UA написав:
Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.
Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги, а для того, кому нечем себя занять.
Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.
Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:48
shapo написав:
К сожалению, даже самые лучшие и проверенные все равно когда-нибудь накосячат, так что доверяй, но проверяй
В природе людей совершать ошибки. Главное это не ошибки, а реакция системы на эти ошибки. Вопрос кто платит за материалы и время очень скользкий. Если накосячил мастер или прораб и ему платить, то у него всегда есть соблазн "замести мусор под лавку". Поэтому главная задача контроля это разделение полномочий, чтобы за заказчиком оставалось последнее слово "и так сойдет", или "все срываем и переделываем", или "на выход, а инструменты отдам когда компенсируете расходы на испорченные материалы".
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:48
Vlad442 написав: UA написав:
Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.
Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги, а для того, кому нечем себя занять.
Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.
Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.
В чём проблема купить дом в черте города Киева (не в садоводстве), где коммунальщики чистят дороги, есть фонари освещения, вывозят бытовой мусор?
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UA
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:51
UA написав:
Сейчас многие заговорили о частных домах как приложению к электрокару.
Владеть электрокаром и жить в многоквартирном доме как бы не очень сочетаемые вещи.
Паркинги с индивидуальными зарядками пока экзотика.
у меня большой гараж в закрытом охраняемом дворе с подведенными тремя фазами)
а в доме меньше 10 квартир)
зы: гибрид - неокупаемый шлак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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