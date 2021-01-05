Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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baraka написав:более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).
Если контролер ( на стройках он называется технадзор) приходит один раз, то вы просто выбрасываете деньги. Любая работа состоит, как правило, из нескольких этапов после которых на стройке составляется акт на скрытые работы, а над некоторыми работами нужно вообще все время стоять над бригадой.
airmax78 написав:Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.
Вдруг пришла в голову аналогия. Советуют Ахметову провести аудит его банчишки. А он такой вдруг вскидывается и выдает на публику: "хорошего финансиста с командой не заменит ни один аудитор!" Занавес...
Вообще не из той оперы че-то. Предложите лучше, чтобы аудиторы порулили его бизнесом годик, вместо "хорошего финансиста с командой".