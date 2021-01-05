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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6154615561566157

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:05

  shapo написав:
  baraka написав:более того, прорабу свойственно "прикрывать" бригаду, т.е. если будет косяк, о котором можно вам не сказать и вы его не обнаружите - он не скажет. Моё понимание, что лучше платить разово "приходящим" контролёрам-технологам по каждому из участков работ (которые работников видят первый и последний раз).


Если контролер ( на стройках он называется технадзор) приходит один раз, то вы просто выбрасываете деньги. Любая работа состоит, как правило, из нескольких этапов после которых на стройке составляется акт на скрытые работы, а над некоторыми работами нужно вообще все время стоять над бригадой.



да, я упростил
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:30

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Это все в теории только. Вариация "многоуровневого контроля". Хорошего прораба с проверенными им мастерами, которых он знает и им доверяет - не заменит ни один контролер. Если же у вас есть такие мастера по всем напрвлениям, которым вы доверяете и работой которых довольны - можете спокойно работать прорабом сами. Но, просто, круг таких мастеров образуется после 4-5 ремонта (как пишет UA). А до этого - дорогой и долгий путь проб и ошибок.

Вдруг пришла в голову аналогия.
Советуют Ахметову провести аудит его банчишки. А он такой вдруг вскидывается и выдает на публику: "хорошего финансиста с командой не заменит ни один аудитор!"
Занавес...

Вообще не из той оперы че-то. Предложите лучше, чтобы аудиторы порулили его бизнесом годик, вместо "хорошего финансиста с командой".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:38

  UA написав:
  airmax78 написав: :oops: Это фото реальной квартиры. Я в ней был незадолго до завершения ремонта. На сайте есть и визуализации, но они в другом разделе. Век живи - век учись.

Зображення
Посмотрите на глубину внутреннего блока кондиционера.
Зачем так сильно играться в графическом редакторе с реальными фото?

Это же помещение, визуализация:

Зображення
И с кондером полный порядок и с чашкой на столе. Какие они фильтры и эффекты использовали при профессиональной съемке этой квартиры я хз. Но то, что это реальная квартира - это гарантия. Повторюсь, я в ней был.
Реальные фото: https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... hpicz.html
Визуализации: https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... -kv.m.html
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 08 січ, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В чём проблема купить дом в черте города Киева (не в садоводстве), где коммунальщики чистят дороги, есть фонари освещения, вывозят бытовой мусор?

В деньгах. Люди хотят пересесть на электротягу чтобы экономить. Покупка такого дома не вписывается в этот сценарий.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:15

  Vlad442 написав:
  UA написав:В чём проблема купить дом в черте города Киева (не в садоводстве), где коммунальщики чистят дороги, есть фонари освещения, вывозят бытовой мусор?

В деньгах. Люди хотят пересесть на электротягу чтобы экономить. Покупка такого дома не вписывается в этот сценарий.

Пока что электромобиль это не про экономию, если речь идет о чем-то кроме Лифа со 100 км реального пробега.
airmax78
 
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  #<1 ... 6154615561566157
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