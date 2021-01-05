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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6154615561566157

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:32

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав: :oops: Это фото реальной квартиры. Я в ней был незадолго до завершения ремонта. На сайте есть и визуализации, но они в другом разделе. Век живи - век учись.

Зображення
Посмотрите на глубину внутреннего блока кондиционера.
Зачем так сильно играться в графическом редакторе с реальными фото?

Это же помещение, визуализация:

Зображення
И с кондером полный порядок и с чашкой на столе. Какие они фильтры и эффекты использовали при профессиональной съемке этой квартиры я хз. Но то, что это реальная квартира - это гарантия. Повторюсь, я в ней был.
Реальные фото: https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... hpicz.html
Визуализации: https://novoselskiy.design/portfolio/ja ... -kv.m.html

Відеотур спейшел 4 аірмакс
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:34

  Vlad442 написав:Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги, а для того, кому нечем себя занять.
Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.

Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.


Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:47

  flyman написав:Відеотур спейшел 4 аірмакс

Флай, а запили такой же видосик из Цоколя? С подробным объяснением что к чему и как что создавалось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:51

  airmax78 написав:
  flyman написав:Відеотур спейшел 4 аірмакс

Флай, а запили такой же видосик из Цоколя? С подробным объяснением что к чему и как что создавалось.

не все зразу, спочатку лофт-мансарду тре доробити
цікаво в $4500 впишуся ($300 * m2)?
спочатку думав в $3000, але сімейна рада сказала робити по людськи.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Сначала потратится на дом , а потом уже экономить с Tesla))

Если они прагматики, а Тесла им нужна для имиджа, пусть наймут специального человека, который будет вечером отгонять ее к себе в гараж в частный сектор, а утром по звонку привозить. Частный дом за много денег для этого не нужен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...

Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:не все зразу, спочатку лофт-мансарду тре доробити
цікаво в $4500 впишуся ($300 * m2)?
спочатку думав в $3000, але сімейна рада сказала робити по людськи.

Флай - Че Гевара этой ветки. Протест против засилья нуворишей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:14

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...

Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.

Це ваш перший пост за весь час перебування на форумі з яким я стовідсотково погоджуюсь.

Вітаю і вас і форумчан цієї гілки з святами!

Якщо цікава моя думка, що буде далі-то шукайте мій канал на ютубі. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:45

  Vlad442 написав:
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна. 8)
Libo
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