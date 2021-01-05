|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:34
Vlad442 написав:
Это они просто говорят. Создавать проблемы - ехать за город, только чтобы их решать - ездить на дешевом электричестве? Минусом остаются пробки и то, что частный дом не для человека, который активно зарабатывает деньги
, а для того, кому нечем себя занять.
Кроме того многие, живя в частном доме, постепенно приходят к полному приводу чтобы можно было по свежему снежку куда-то выехать, а не копать до колеи, а полностью электрического полного привода выбора нет.
Думаю, что более интересной темой будут гибриды, а для тех, у кого есть где заряжаться, плагин гибриды.
Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:47
flyman написав:
Відеотур спейшел 4 аірмакс
Флай, а запили такой же видосик из Цоколя? С подробным объяснением что к чему и как что создавалось.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37222
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 897 раз.
- Подякували: 4458 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:51
airmax78 написав: flyman написав:
Відеотур спейшел 4 аірмакс
Флай, а запили такой же видосик из Цоколя? С подробным объяснением что к чему и как что создавалось.
не все зразу, спочатку лофт-мансарду тре доробити
цікаво в $4500 впишуся ($300 * m2)?
спочатку думав в $3000, але сімейна рада сказала робити по людськи.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22977
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1718 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:01
UA написав:
Сначала потратится на дом , а потом уже экономить с Tesla))
Если они прагматики, а Тесла им нужна для имиджа, пусть наймут специального человека, который будет вечером отгонять ее к себе в гараж в частный сектор, а утром по звонку привозить. Частный дом за много денег для этого не нужен.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7643
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:08
Sidus написав:
Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...
Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7643
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:10
flyman написав:
не все зразу, спочатку лофт-мансарду тре доробити
цікаво в $4500 впишуся ($300 * m2)?
спочатку думав в $3000, але сімейна рада сказала робити по людськи.
Флай - Че Гевара этой ветки. Протест против засилья нуворишей.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7643
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:14
Vlad442 написав: Sidus написав:
Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...
Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
Це ваш перший пост за весь час перебування на форумі з яким я стовідсотково погоджуюсь.
Вітаю і вас і форумчан цієї гілки з святами!
Якщо цікава моя думка, що буде далі-то шукайте мій канал на ютубі.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:45
Vlad442 написав:
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9190
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 4150 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19691
|3332882
|
П'ят 08 січ, 2021 18:09
Trast
|
|134
|233984
|
|
|8
|20595
|
|