Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна.
Sidus написав:Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...
Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок. Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
Согласен, но можно правильно спланировать все эти процессы. Я не говорю о доминах 400-500м и 50сот земли, там да - целыми днями надо заниматься, а если у тебя небольшой дом и адекватное кол-во земли, то считай уход за ним дачными работами и занимайся этим в качество активного отдыха от работы в кайф...и кстати на спортзал в этом случае можно забить
Vlad442 написав: Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна.
Вспомнился гараж Трибеки с небольшой коллекцией спортивных автомобилей.