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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6154615561566157

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:45

  Vlad442 написав:
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:25

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...

Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


Согласен, но можно правильно спланировать все эти процессы. Я не говорю о доминах 400-500м и 50сот земли, там да - целыми днями надо заниматься, а если у тебя небольшой дом и адекватное кол-во земли, то считай уход за ним дачными работами и занимайся этим в качество активного отдыха от работы в кайф...и кстати на спортзал в этом случае можно забить
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:44

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:В чём проблема купить дом в черте города Киева (не в садоводстве), где коммунальщики чистят дороги, есть фонари освещения, вывозят бытовой мусор?

В деньгах. Люди хотят пересесть на электротягу чтобы экономить. Покупка такого дома не вписывается в этот сценарий.

Пока что электромобиль это не про экономию, если речь идет о чем-то кроме Лифа со 100 км реального пробега.


хочу второй тачкой взять fiat 500e в районе 9-10 куе и запас лучше лифа
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:05

  Libo написав:
  Vlad442 написав:
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна. 8)


Вспомнился гараж Трибеки с небольшой коллекцией спортивных автомобилей.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:23

  Vlad442 написав: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593
Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?

Ще варіант для любителів пшонка-стайл і фільмів жахів :)
Ванна кімната - жесть жестока ... ПП-Борщаговская резня бензопилой :)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... 092afbaa03
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:25

  stas_rst написав:
  Vlad442 написав: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593
Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?

Ще варіант для любителів пшонка-стайл і фільмів жахів :)
Ванна кімната - жесть жестока ... ПП-Борщаговская резня бензопилой :)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... 092afbaa03

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flyman
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