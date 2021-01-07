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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6155615661576158

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:01

  Libo написав:
  Vlad442 написав:
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна. 8)

Хорошо у нас полковники живут. Прям гордость берет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:07

  BIGor написав:Хорошо у нас полковники живут.


Капитан. :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если делать ремонт в классическом стиле, то делать вот так и в таком доме (или в дореволюционном): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... KjpZP.html
Из многоквартирных домов больше нигде такое не прокатывает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:23

  airmax78 написав:Если делать ремонт в классическом стиле, то делать вот так и в таком доме (или в дореволюционном): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... KjpZP.html
Из многоквартирных домов больше нигде такое не прокатывает.


Ремонт, конечно, красивый, но, немножко переборщили с 50 оттенками бежевого. Можно было местами оживить коричневым, зеленым и т.д. С ванной это получилось.
Примечательно, что эта квартира была куплена и сделана под последующую продажу. В сумме покупка двух квартир без ремонта обошлась примерно в 420 (160 + 260). Продают "за миллион" года 3.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:33

Модерация присутствует на форуме???

БОЛЬШОЕ "спасибо" МОДЕРАТОРАМ за превращение когда то реально информативной ветки в НЕреальную помойку :evil:

удалите, да?)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 08 січ, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:58

  Прохожий написав:БОЛЬШОЕ "спасибо" МОДЕРАТОРАМ за превращение когда то реально информативной ветки в НЕреальную помойку :evil:

удалите, да?)

Ватки превращаются в помойку... Увы. В это время покрывают откровенную рекламу воров
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Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
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