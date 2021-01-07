Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна.
Хорошо у нас полковники живут. Прям гордость берет.
Ремонт, конечно, красивый, но, немножко переборщили с 50 оттенками бежевого. Можно было местами оживить коричневым, зеленым и т.д. С ванной это получилось. Примечательно, что эта квартира была куплена и сделана под последующую продажу. В сумме покупка двух квартир без ремонта обошлась примерно в 420 (160 + 260). Продают "за миллион" года 3.