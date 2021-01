Додано: Суб 09 січ, 2021 00:51

Vlad442 написав: BIGor написав: Извиняюсь за оффтоп, но в 2021 году реальность уже такова:

Двуха в Эврике 122 куе.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KgSeC.html

Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $

Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.



Это не реальность. Это неадекватные хотелки за 57 метров с ремонтом от застройщика. Для контроля двуха 67 метров в соседнем доме с намного более качественным ремонтом за 106, на которую тоже очередь не стоит.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593

Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт? Это не реальность. Это неадекватные хотелки за 57 метров с ремонтом от застройщика. Для контроля двуха 67 метров в соседнем доме с намного более качественным ремонтом за 106, на которую тоже очередь не стоит.Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?

Доречі, а яка вартість м2 середнього ремонту (без меблів, звичайно)?Sent from my MI MAX using Tapatalk