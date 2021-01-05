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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6155615661576158

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
5%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:01

  Libo написав:
  Vlad442 написав:
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


У меня мастеровой, садовник и экономка. Не считаю это бессмысленной тратой денег. Я этим помогаю как минимум трём укропским семьям. Это мой гражданский долг. Плюс у меня вокруг дома и в доме всегда полный порядок. А у вас маленький оазис, на 20 сотках кусочек Европы или Америки. Чем больше таких оазисов, тем краше и богаче вся страна. 8)

Хорошо у нас полковники живут. Прям гордость берет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:07

  BIGor написав:Хорошо у нас полковники живут.


Капитан. :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если делать ремонт в классическом стиле, то делать вот так и в таком доме (или в дореволюционном): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... KjpZP.html
Из многоквартирных домов больше нигде такое не прокатывает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:23

  airmax78 написав:Если делать ремонт в классическом стиле, то делать вот так и в таком доме (или в дореволюционном): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... KjpZP.html
Из многоквартирных домов больше нигде такое не прокатывает.


Ремонт, конечно, красивый, но, немножко переборщили с 50 оттенками бежевого. Можно было местами оживить коричневым, зеленым и т.д. С ванной это получилось.
Примечательно, что эта квартира была куплена и сделана под последующую продажу. В сумме покупка двух квартир без ремонта обошлась примерно в 420 (160 + 260). Продают "за миллион" года 3.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:33

Модерация присутствует на форуме???

БОЛЬШОЕ "спасибо" МОДЕРАТОРАМ за превращение когда то реально информативной ветки в НЕреальную помойку :evil:

удалите, да?)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 08 січ, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:56

  artlife написав:
  airmax78 написав:Если делать ремонт в классическом стиле, то делать вот так и в таком доме (или в дореволюционном): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... KjpZP.html
Из многоквартирных домов больше нигде такое не прокатывает.


Ремонт, конечно, красивый, но, немножко переборщили с 50 оттенками бежевого. Можно было местами оживить коричневым, зеленым и т.д. С ванной это получилось.
Примечательно, что эта квартира была куплена и сделана под последующую продажу. В сумме покупка двух квартир без ремонта обошлась примерно в 420 (160 + 260). Продают "за миллион" года 3.

Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
Пока она миллион евро стоит а не долларов.
кто вообще целевая аудитория киевских сталинок по цене Арбата?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:35

  барабашов написав:кто вообще целевая аудитория киевских сталинок по цене Арбата?

Имхо, ЦА - поколение 50-65, скорее всего понаехавшие.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 09 січ, 2021 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, но в 2021 году реальность уже такова:
Двуха в Эврике 122 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KgSeC.html
Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Конева, 5д. 122 000 $
Продажа 2 ком.кв., на 22/24 эт. дома, 57/31/11 кв.м. по ул. Маршала Конева, 5д. В квартире сделан евроремонт, меблирована с бытовой техникой (диван/мягкий уголок, кухонный уголок, посудомоечная машина, электроплита, холодильник). Стоят счетчики на воду и электричество. Индивидуальное отопление. Район очень зеленый, инфраструктура развита. Станция метро: Теремки, Ипподром в пешей доступности.


Больше 2,1 куе за метр.

Это не реальность. Это неадекватные хотелки за 57 метров с ремонтом от застройщика. Для контроля двуха 67 метров в соседнем доме с намного более качественным ремонтом за 106, на которую тоже очередь не стоит.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-k-zh ... ee53366593
Интересно, сколько стоит сделать такой ремонт?
Доречі, а яка вартість м2 середнього ремонту (без меблів, звичайно)?

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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:22

Finanziere
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi

Зависит:
1.От метража в первую очередь, чем метраж больше,тем оно размывается понемножку, у меня вышло на более менее немаленьком метраже меньше 500 дол.(не точно) не в Киеве,хотя точно не вел подсчеты, так приблизительно,но это с эстонской мягкой частью,с раздвижными системами дорогими,с кухней Miele,с немецкой техникой,с испанской плиткой и т.п.

2.Многое зависит от цены работ, львиная часть бригад дерут три шкуры, как будто мы в Западной Европе живем, надо искать по знакомым порядочных,мастеров,не сдирающих три шкуры.Если посмотреть на потолок где -то 70-80 дол. на квадрате работы вышли,но это с потолка,может ошибаюсь,вел записи время от времени,нерегулярно, так что может это и не корректная цифра.

3.Ну и плюс экономия- в Эпицентре честная выгода 10%, сантехника по оптовой цене с базы, плитка под 23% скидки из сети, одним словом, по возможности -хотя бы по мелкооптовым ценам все.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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