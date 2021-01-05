Додано: Суб 09 січ, 2021 01:22

Зависит:1.От метража в первую очередь, чем метраж больше,тем оно размывается понемножку, у меня вышло на более менее немаленьком метраже меньше 500 дол.(не точно) не в Киеве,хотя точно не вел подсчеты, так приблизительно,но это с эстонской мягкой частью,с раздвижными системами дорогими,с кухней Miele,с немецкой техникой,с испанской плиткой и т.п.2.Многое зависит от цены работ, львиная часть бригад дерут три шкуры, как будто мы в Западной Европе живем, надо искать по знакомым порядочных,мастеров,не сдирающих три шкуры.Если посмотреть на потолок где -то 70-80 дол. на квадрате работы вышли,но это с потолка,может ошибаюсь,вел записи время от времени,нерегулярно, так что может это и не корректная цифра.3.Ну и плюс экономия- в Эпицентре честная выгода 10%, сантехника по оптовой цене с базы, плитка под 23% скидки из сети, одним словом, по возможности -хотя бы по мелкооптовым ценам все.