Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
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Додано: Суб 09 січ, 2021 08:43
Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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