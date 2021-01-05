Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
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Додано: Суб 09 січ, 2021 08:43
Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:57
Халід тупо злямзила пісню у Висоцького "Он капитан"...
А Лібо неуч
Лібо, не постіть фігні з ютуба... писати у Вас виходить краще ... і кумедніше
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:06
кто из них ?
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:19
В кожній хаті - по лопаті, або ж на кожній гілці - свій клоун!
Краще цей мажор, ніж львівський іпотечно-велосипедний флудьор!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36
во-первых шо парклейн, шо благовест - суть одно и тоже, во-вторых профи очень редко работают "в поле" и как правило занимают позиции от "руководителя", управляющего несколькими бегунками и выше, хотя лично знаком с парой хороших риэлторов, сознательно отказывающихся от повышений и предпочитающих работать самим, а не руководить, но это повторюсь - исключения
хотя профи есть и в других конторах, а вот базы данных как в благовесте/парклейне нет пока ни у кого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:43
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Продадут. Если купят- 100% продадут
Скоро(R)
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