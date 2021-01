Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36

Клаус написав: Мизантрóп написав: барабашов написав: Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе. в ПЛ профи,знаю.Продадут

кто из них ?

https://parklane.ua/realtors кто из них ?



во-первых шо парклейн, шо благовест - суть одно и тоже, во-вторых профи очень редко работают "в поле" и как правило занимают позиции от "руководителя", управляющего несколькими бегунками и выше, хотя лично знаком с парой хороших риэлторов, сознательно отказывающихся от повышений и предпочитающих работать самим, а не руководить, но это повторюсь - исключения

во-первых шо парклейн, шо благовест - суть одно и тоже, во-вторых профи очень редко работают "в поле" и как правило занимают позиции от "руководителя", управляющего несколькими бегунками и выше, хотя лично знаком с парой хороших риэлторов, сознательно отказывающихся от повышений и предпочитающих работать самим, а не руководить, но это повторюсь - исключения

хотя профи есть и в других конторах, а вот базы данных как в благовесте/парклейне нет пока ни у кого

