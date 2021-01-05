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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6156615761586159

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 08:43

  Libo написав:
  BIGor написав:Хорошо у нас полковники живут.


Капитан. :oops:


Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:57

Халід тупо злямзила пісню у Висоцького "Он капитан"...
А Лібо неуч :)
Лібо, не постіть фігні з ютуба... писати у Вас виходить краще ... і кумедніше :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:06

  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут

кто из них ? :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:19

  stas_rst написав:А Лібо неуч

В кожній хаті - по лопаті, або ж на кожній гілці - свій клоун!
Краще цей мажор, ніж львівський іпотечно-велосипедний флудьор!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36

  Клаус написав:
  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут

кто из них ? :)
https://parklane.ua/realtors


во-первых шо парклейн, шо благовест - суть одно и тоже, во-вторых профи очень редко работают "в поле" и как правило занимают позиции от "руководителя", управляющего несколькими бегунками и выше, хотя лично знаком с парой хороших риэлторов, сознательно отказывающихся от повышений и предпочитающих работать самим, а не руководить, но это повторюсь - исключения
хотя профи есть и в других конторах, а вот базы данных как в благовесте/парклейне нет пока ни у кого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут

Продадут. Если купят- 100% продадут
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:05

  stas_rst написав:Халід тупо злямзила пісню у Висоцького "Он капитан"...
А Лібо неуч :)
Лібо, не постіть фігні з ютуба... писати у Вас виходить краще ... і кумедніше :)

І музика і слова цієї пісні були написані задовго до народження Висоцького :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:11

  unicdima написав:І музика і слова цієї пісні були написані задовго до народження Висоцького :D

згоден ... 1-0
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:02

kingkongovets
У них есть база заявок клиентов на такие объекты?
Т.е. сейчас люди ищут сталинки(и новые относительно дома тоже) по баснословной цене?
барабашов
 
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