Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 08:43
Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:57
Халід тупо злямзила пісню у Висоцького "Он капитан"...
А Лібо неуч
Лібо, не постіть фігні з ютуба... писати у Вас виходить краще ... і кумедніше
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:06
кто из них ?
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:19
В кожній хаті - по лопаті, або ж на кожній гілці - свій клоун!
Краще цей мажор, ніж львівський іпотечно-велосипедний флудьор!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36
во-первых шо парклейн, шо благовест - суть одно и тоже, во-вторых профи очень редко работают "в поле" и как правило занимают позиции от "руководителя", управляющего несколькими бегунками и выше, хотя лично знаком с парой хороших риэлторов, сознательно отказывающихся от повышений и предпочитающих работать самим, а не руководить, но это повторюсь - исключения
хотя профи есть и в других конторах, а вот базы данных как в благовесте/парклейне нет пока ни у кого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:43
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Продадут. Если купят- 100% продадут
Скоро(R)
Додано: Суб 09 січ, 2021 12:05
І музика і слова цієї пісні були написані задовго до народження Висоцького
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 09 січ, 2021 12:11
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:02
kingkongovets
У них есть база заявок клиентов на такие объекты?
Т.е. сейчас люди ищут сталинки(и новые относительно дома тоже) по баснословной цене?
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:41
нет канешна, но я этого и не говорил
я имел в виду базы выставленных на продажу и в аренду объектов и - шо самое важное (по крайней мере для меня) - статистику реальных сделок по продаже и аренде с ценами
и кстати шо касается той сталинки - если шото не укладывается в нашу картину мира это еще не значит, шо этого не может произойти никогда
в смысле - я тоже слабо представляю себе кто может купить квартиру в сталинке за лям евро, но я вовсе не считаю шо этого покупателя поэтому не существует
реальность гораздо шире и многогранее чем мы себе можем представлять
просто для сведения - покупателями нестандартных объектов часто выступают вовсе не физлица, но то таке, не хочу провоцировать флуд на эту тему диванных аналитиков
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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