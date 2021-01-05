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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6157615861596160>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 08:43

  Libo написав:
  BIGor написав:Хорошо у нас полковники живут.


Капитан. :oops:


Лібо, ти пишеш : "Смерть москалям!" і зразу ж постиш відео з московитською мовою і власовським прапором.
Ти - або труси вдягни, або хрестик зніми, наш форумний прапорщик зеленого розлива)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:57

Халід тупо злямзила пісню у Висоцького "Он капитан"...
А Лібо неуч :)
Лібо, не постіть фігні з ютуба... писати у Вас виходить краще ... і кумедніше :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:06

  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут

кто из них ? :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:19

  stas_rst написав:А Лібо неуч

В кожній хаті - по лопаті, або ж на кожній гілці - свій клоун!
Краще цей мажор, ніж львівський іпотечно-велосипедний флудьор!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36

  Клаус написав:
  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут

кто из них ? :)
https://parklane.ua/realtors


во-первых шо парклейн, шо благовест - суть одно и тоже, во-вторых профи очень редко работают "в поле" и как правило занимают позиции от "руководителя", управляющего несколькими бегунками и выше, хотя лично знаком с парой хороших риэлторов, сознательно отказывающихся от повышений и предпочитающих работать самим, а не руководить, но это повторюсь - исключения
хотя профи есть и в других конторах, а вот базы данных как в благовесте/парклейне нет пока ни у кого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:Интересно купят ли её вообще хоть за лям уе.
в ПЛ профи,знаю.Продадут

Продадут. Если купят- 100% продадут
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:05

  stas_rst написав:Халід тупо злямзила пісню у Висоцького "Он капитан"...
А Лібо неуч :)
Лібо, не постіть фігні з ютуба... писати у Вас виходить краще ... і кумедніше :)

І музика і слова цієї пісні були написані задовго до народження Висоцького :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:11

  unicdima написав:І музика і слова цієї пісні були написані задовго до народження Висоцького :D

згоден ... 1-0
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:02

kingkongovets
У них есть база заявок клиентов на такие объекты?
Т.е. сейчас люди ищут сталинки(и новые относительно дома тоже) по баснословной цене?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:41

  барабашов написав:kingkongovets
У них есть база заявок клиентов на такие объекты?
Т.е. сейчас люди ищут сталинки(и новые относительно дома тоже) по баснословной цене?


нет канешна, но я этого и не говорил
я имел в виду базы выставленных на продажу и в аренду объектов и - шо самое важное (по крайней мере для меня) - статистику реальных сделок по продаже и аренде с ценами

и кстати шо касается той сталинки - если шото не укладывается в нашу картину мира это еще не значит, шо этого не может произойти никогда
в смысле - я тоже слабо представляю себе кто может купить квартиру в сталинке за лям евро, но я вовсе не считаю шо этого покупателя поэтому не существует
реальность гораздо шире и многогранее чем мы себе можем представлять
просто для сведения - покупателями нестандартных объектов часто выступают вовсе не физлица, но то таке, не хочу провоцировать флуд на эту тему диванных аналитиков
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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