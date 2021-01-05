Додано: Суб 09 січ, 2021 13:41

барабашов написав: kingkongovets

У них есть база заявок клиентов на такие объекты?

Т.е. сейчас люди ищут сталинки(и новые относительно дома тоже) по баснословной цене? У них есть база заявок клиентов на такие объекты?Т.е. сейчас люди ищут сталинки(и новые относительно дома тоже) по баснословной цене?

нет канешна, но я этого и не говориля имел в виду базы выставленных на продажу и в аренду объектов и - шо самое важное (по крайней мере для меня) - статистику реальных сделок по продаже и аренде с ценамии кстати шо касается той сталинки - если шото не укладывается в нашу картину мира это еще не значит, шо этого не может произойти никогдав смысле - я тоже слабо представляю себе кто может купить квартиру в сталинке за лям евро, но я вовсе не считаю шо этого покупателя поэтому не существуетреальность гораздо шире и многогранее чем мы себе можем представлятьпросто для сведения - покупателями нестандартных объектов часто выступают вовсе не физлица, но то таке, не хочу провоцировать флуд на эту тему диванных аналитиков