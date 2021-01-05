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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За 10 лет жизни в Киеве я такого оформления города к НГ еще не помню. Столько локаций и на таком уровне.
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:45
Re: Когда
я теж собі слабо уявляю, яким треба бути бобром, щоб купити житло в пригородах, зокрема,перший і останній поверхи або горище чи підвал.
Проте, виявляється є покупці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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