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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6157615861596160

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За 10 лет жизни в Киеве я такого оформления города к НГ еще не помню. Столько локаций и на таком уровне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:45

Re: Когда

  kingkongovets написав:я тоже слабо представляю себе кто может купить квартиру в сталинке за лям евро, но я вовсе не считаю шо этого
я теж собі слабо уявляю, яким треба бути бобром, щоб купити житло в пригородах, зокрема,перший і останній поверхи або горище чи підвал.
Проте, виявляється є покупці. :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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