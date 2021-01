Додано: Суб 09 січ, 2021 15:27

барабашов написав: kingkongovets

Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей? Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?



ну почему только?

как вариант - да, просто не вижу вообще смысла обсуждать здесь мотивы покупки подобных объектов, а то нам тут быстро расчешут местные специалисты по менталитету жирных бобров, куда по их мнению лучше приткнуть лям эвро)



зы: кстати почему обязательно иностранный? ну почемукак вариант - да, просто не вижу вообще смысла обсуждать здесь мотивы покупки подобных объектов, а то нам тут быстро расчешут местные специалисты по менталитету жирных бобров, куда по их мнению лучше приткнуть лям эвро)зы: кстати почему обязательно иностранный?

