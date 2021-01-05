Додано: Суб 09 січ, 2021 15:44

Кому интересно, еще немного вестей с полей подкину, касается Львова, но тенденции вероятно одинаковы для всех городов:Разговаривал сегодня с знакомым директором стройкомпании (до двух десятков сданных в эксплуатацию объектов, в т.ч. много в самом центре).Вот вам реальная инфо о состоянии РН (новострой) изнутри.Итак, есть у них комплекс в центре города, практически готовый.1.Цена как была на котловане - 2 тыс.за 1 кв.м.,так и держат, говорит спрос есть, квартиры уходят.2.До этого был у них жилой дом не просто в центре,а в тихом центре, мега локация, не знаю с чем сравнить, не знаю Киев, но может с квартирой Лещенко на Франка, ну т.е. козырный дом, козырное супер-место и т.п., распродавались там в 2018-м,начало 2019-го по 1300 за 1 кв.м.Т.е. цена выросла с 1.3 до 2 тыс., причем в том мега-козырном предыдущем был готовый дом, а тут с котлована зарядили такую цену и почти все продали уже(на данный момент,он уже готовый)Вывод - более менее хорошие места выросли в цене на 50%, и цена не падает3.В то же время, есть у них участок говорит давно уже в зеленой зоне пригорода города, место хорошее, элитный поселок, ну типа под Киевом поселки котеджные, выставили его на продажу, не уверены в рентабельности проекта ( стоимость труд. силы, стройматериалов, курсы с одной стороны, и цены в 900 дол.(элитное навороченное малоэтажное жилье) сейчас у соседей по участку ,очевидно надо понимать будет ли именно такой платежеспособный спрос).Пока продать участок не могут.Расстояние до центра Львова - пол-часа ,12 км.Вывод : с деньгами у населения не очень, но на квартиры в новостроях центра находятся,даже по таким бешеным ценам.Считаю ,что 2 тыс.это перебор даже с учетом центра, все-таки нулевой цикл и состояние доходов и экономики в целом, но видно накопления "жгут ляжку",как говорил киногерой Шукшина.4.Как вишенка абсурдаАренда продолжает валиться конскими темпами.Кто-то из авторитетов этой ветки, из тех которые все знают тут тролил цену на аренду моего офиса.Так вот за прошедшие пару недель от подписания договора :1.Хотелки в рекламе упали, 9-10 в прицентральных районах -почти уже не встречается на аналоги.Повыставляли 8, и на 6 месяцев некоторые согласны на 4-5 (!!!),это на качественные помещения в офисных центрах (ну не клас "А" конечно,не знаю как там наполняемость, но там до сих пор висит по 14-15)Собственники элементарно понимают то, что не понимают местные так называемые авторитеты - простой дороже, тем более минимум до марта-апреля любой позитивный сдвиг исключен, ведь базы на аренду зашкаливают.2.Ситуация с "магазинной" недвижимостью продолжает ухудшаться, чуть меншими темпами,правда.Пример, местный аналог Липок, шикарный магазин с огромной фасадной витриной в 5 метров на супер-пупер проходной и проездной улочке центра.Докризисная цена 110 тыс.грн. в месяц за 130 кв.м. плюс подвал.Текущая цена - 50 тыс.грн.Дошли до того, что помещение годами,использующееся как магазин закинули даже в офисы, думают, может какое представительство клюнет.Место - самый эпицентр не просто города, а центра города, центровее только местный аналог Крещатика, там дальше по "сотка плюс" помещения",но не все заняты.Количество пустых растет и в этой категории.Вывод -несмотря на все реляции о повышении добробута пересичного, и цифры роста оборота розницы, платежеспособный спрос падает.Вот такие противоречия, аренда валится, правда, многие старые арендаторы сидят на своих местах за прежнюю цену, надеясь на лучшие времена, обвал касается тех помещений,которые вот уже несколько месяцев глухо висят на рынке.А на продажу ни на копейку вниз, разве,что в евро падает, которые, к слову, я всем советовал покупать год назад на валюте в контексте, а все эти советы просто проигнорили.Будем наблюдать дальше.Мое мнение - неспроста все это.И большой вопрос - пропетляют ли они со своими победными рапортами и кажущейся спокойной статой.Это как стоит сооружение, вроде его уже подточило, и оно готово рухнуть,но кто там живет об этом еще не догадывается.