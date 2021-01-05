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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6158615961606161

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Ловите еще "реал жизнь" по коммерческой:

Львов (но по Киеву плюс минус можно считаю проецировать), самый центр,
улочка - аналог как какая-нибудь боковая Институтской в Киеве.
Цена на продажу не завышена в данном случае считаю, но висит достаточно долго, так что думаю или сдадут в аренду таки, или скинут с 350 до 250-270.

https://www.real-estate.lviv.ua/2359549 ... ickiy.html

350 тыс., 1160 за 1 кв.м.,правда, скорее всего это с мансардным этажем,земля 2 сотки в привате, фасад с ремонтом, припарковаться реально,ну т.е. аккуратно все, для офиса вроде - супер,

но цена на аренду всего (!!!) 1500.
Еще недавно у нас элитные квартиры в новостроях центра близко к этому стоили.
А тут целый отдельный домик-офис.
Не только хостелы массово, пачками закрываются, но и ай-ти и просто небольшие офисы, распродают мебель офисную задешево на Сландо и завязывают с арендой.

Пока глухо, просмотры есть, но никто не берет,

потенциальный арендатор нынче как свинья в апельсинах купается.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:38

  BIGor написав:
  airmax78 написав:За 10 лет жизни в Киеве я такого оформления города к НГ еще не помню. Столько локаций и на таком уровне.

Очень содержательный пост.

Понимаю, что вам обидно. Ну, вот, хоть фоточками полюбуйтесь:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:52

airmax78
понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:54

airmax78

имхо на рошене круче всего

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  somilitark написав:airmax78
понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((


впервые такое, не надо ляля
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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