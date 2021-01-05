Ловите еще "реал жизнь" по коммерческой:
Львов (но по Киеву плюс минус можно считаю проецировать), самый центр,
улочка - аналог как какая-нибудь боковая Институтской в Киеве.
Цена на продажу не завышена в данном случае считаю, но висит достаточно долго, так что думаю или сдадут в аренду таки, или скинут с 350 до 250-270.
350 тыс., 1160 за 1 кв.м.,правда, скорее всего это с мансардным этажем,земля 2 сотки в привате, фасад с ремонтом, припарковаться реально,ну т.е. аккуратно все, для офиса вроде - супер,
но цена на аренду всего (!!!) 1500.
Еще недавно у нас элитные квартиры в новостроях центра близко к этому стоили.
А тут целый отдельный домик-офис.
Не только хостелы массово, пачками закрываются, но и ай-ти и просто небольшие офисы, распродают мебель офисную задешево на Сландо и завязывают с арендой.
Пока глухо, просмотры есть, но никто не берет,
потенциальный арендатор нынче как свинья в апельсинах купается.