Додано: Суб 09 січ, 2021 17:52

airmax78

понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.