Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львов (но по Киеву плюс минус можно считаю проецировать), самый центр, улочка - аналог как какая-нибудь боковая Институтской в Киеве. Цена на продажу не завышена в данном случае считаю, но висит достаточно долго, так что думаю или сдадут в аренду таки, или скинут с 350 до 250-270.
350 тыс., 1160 за 1 кв.м.,правда, скорее всего это с мансардным этажем,земля 2 сотки в привате, фасад с ремонтом, припарковаться реально,ну т.е. аккуратно все, для офиса вроде - супер,
но цена на аренду всего (!!!) 1500. Еще недавно у нас элитные квартиры в новостроях центра близко к этому стоили. А тут целый отдельный домик-офис. Не только хостелы массово, пачками закрываются, но и ай-ти и просто небольшие офисы, распродают мебель офисную задешево на Сландо и завязывают с арендой.
Пока глухо, просмотры есть, но никто не берет,
потенциальный арендатор нынче как свинья в апельсинах купается.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
somilitark написав:airmax78 понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((
впервые такое, не надо ляля стояла задача создать максимальное количество новогодних локаций, чтобы не создавать биток в одной точке, но граждане стремятся во что бы то ни стало посетить их все - ну шо ж поделаешь, бессмертные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
барабашов написав:kingkongovets Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?
ну почему только? как вариант - да, просто не вижу вообще смысла обсуждать здесь мотивы покупки подобных объектов, а то нам тут быстро расчешут местные специалисты по менталитету жирных бобров, куда по их мнению лучше приткнуть лям эвро)
зы: кстати почему обязательно иностранный?
А разве Ахметка или Пинчук такую квартиру за эти деньги купит? Нах она ему нужна. В Крауссе он скорее возьмёт. А пересичный прокурор Зварыч с кульком в три ляма под подушкой - скорее вспомнит своё несытое детство и будет искать по более реальной(пусть и с подобным ремонтом) цене, или сам этот ремонт со скрытыми плинтусАми из оникса сварганит. Готовое такое наши только по приезду из Горловки в 2010м по этому прайсу(втрое от бетона) брали.
Автор77 написав:Аренда продолжает валиться конскими темпами.
Кто-то из авторитетов этой ветки, из тех которые все знают тут тролил цену на аренду моего офиса. Так вот за прошедшие пару недель от подписания договора :
1.Хотелки в рекламе упали, 9-10 в прицентральных районах -почти уже не встречается на аналоги. Повыставляли 8, и на 6 месяцев некоторые согласны на 4-5 (!!!),это на качественные помещения в офисных центрах (ну не клас "А" конечно,не знаю как там наполняемость, но там до сих пор висит по 14-15) Собственники элементарно понимают то, что не понимают местные так называемые авторитеты - простой дороже, тем более минимум до марта-апреля любой позитивный сдвиг исключен, ведь базы на аренду зашкаливают.
Мутрий нарот (73%) обрав клоуна на найвищу посаду. Тому - запасайтесь попкорном, кока- колою і спостерігайте, як клоун з квартальщиками керують охлократичною державою. Все йде за планом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets А можно хоть одну станцию метро в 21-м вместо это тупого диодного замыливания глаз? Или пенсионерам вроде вас с понаехом Максом уже всё пох? Дети выросли или не родились, а старикам главное пыль в глаза, а потом многозначительно пробурчать в инете ятамбыл?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:airmax78 понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((
впервые такое, не надо ляля стояла задача создать максимальное количество новогодних локаций, чтобы не создавать биток в одной точке, но граждане стремятся во что бы то ни стало посетить их все - ну шо ж поделаешь, бессмертные
барабашов написав:А разве Ахметка или Пинчук такую квартиру за эти деньги купит? Нах она ему нужна. В Крауссе он скорее возьмёт. А пересичный прокурор Зварыч с кульком в три ляма под подушкой - скорее вспомнит своё несытое детство и будет искать по более реальной(пусть и с подобным ремонтом) цене, или сам этот ремонт со скрытыми плинтусАми из оникса сварганит. Готовое такое наши только по приезду из Горловки в 2010м по этому прайсу(втрое от бетона) брали.
слушьте, вот зачем вы паритесь о том, кто купит этот шедевр?) если его и купят - явно не за последние деньги, а у того кто его продает тоже ничего не поджимает - нафиг вы то себе голову над этим ломаете?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 січ, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
somilitark написав:kingkongovets А можно хоть одну станцию метро в 21-м вместо это тупого диодного замыливания глаз? Или пенсионерам вроде вас с понаехом Максом уже всё пох? Дети выросли или не родились, а старикам главное пыль в глаза, а потом многозначительно пробурчать в инете ятамбыл?
а кто вам сказал шо все это делается за счет города? новогодние локации создаются за счет тех, кто на них зарабатывает в том числе и главная елка со скандальным капелюхом абы ото говнеца привычно набросить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.