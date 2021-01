Додано: Суб 09 січ, 2021 18:28

somilitark написав: kingkongovets написав:

а кто вам сказал шо все это делается за счет города?

Ну да, вот что значит новый мэр, всё по-новому.

С бюджета ни капли не взяли, як не знав,то банально збреше(с).



А иллюминация и все подобные "движухи" как всегда по одним лекалам творятся, вот свежайший пример:

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... chem-ranee



так шо сказать то хотели?

к чему была та ссылка за май 2020го? это самый "свежайший" пример?

шо конкретно вас не устраивает? вам кличко домой денег не занес? так шо сказать то хотели?к чему была та ссылка за май 2020го? это самый "свежайший" пример?шо конкретно вас не устраивает? вам кличко домой денег не занес?

