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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6160616161626163>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:14

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:А разве Ахметка или Пинчук такую квартиру за эти деньги купит? Нах она ему нужна. В Крауссе он скорее возьмёт. А пересичный прокурор Зварыч с кульком в три ляма под подушкой - скорее вспомнит своё несытое детство и будет искать по более реальной(пусть и с подобным ремонтом) цене, или сам этот ремонт со скрытыми плинтусАми из оникса сварганит.
Готовое такое наши только по приезду из Горловки в 2010м по этому прайсу(втрое от бетона) брали.


слушьте, вот зачем вы паритесь о том, кто купит этот шедевр?)
мы ж щас по третьему кругу пойдем)
вірогідно, п.Барабашову квартира сподобалась. І він хоче її купити, і з'ясовує, чи немає у нього тут конкурентів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:20

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:22

  kingkongovets написав:
а кто вам сказал шо все это делается за счет города?

Ну да, вот что значит новый мэр, всё по-новому.
С бюджета ни капли не взяли, як не знав,то банально збреше(с).

А иллюминация и все подобные "движухи" как всегда по одним лекалам творятся, вот свежайший пример:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... chem-ranee

но пенсионеры как всегда стонут лишь бы не хуже и их всё устраивает)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:28

  somilitark написав:
  kingkongovets написав:
а кто вам сказал шо все это делается за счет города?

Ну да, вот что значит новый мэр, всё по-новому.
С бюджета ни капли не взяли, як не знав,то банально збреше(с).

А иллюминация и все подобные "движухи" как всегда по одним лекалам творятся, вот свежайший пример:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... chem-ranee

но пенсионеры как всегда стонут лишь бы не хуже и их всё устраивает)))


так шо сказать то хотели?
к чему была та ссылка за май 2020го? это самый "свежайший" пример? :mrgreen:
шо конкретно вас не устраивает? вам кличко домой денег не занес?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:40

  kingkongovets написав:
так шо сказать то хотели?
к чему была та ссылка за май 2020го?

Ещё раз на пальцах пенсионерам:
1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития.
2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр.
Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:44

  somilitark написав: дегенераты и понаехи с села



ты то гений-экстрасенс с бердичева :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:47

trololo
хуторянам давали слово? строй свой курятник у мамы в селе на 6-ти сотках и будет тебе счастье(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:51

  somilitark написав:trololo
хуторянам давали слово? строй свой курятник у мамы в селе на 6-ти сотках и не отсвечивай(((


ты б увидел мой курятник, слюной бы удавился, злобный лимитчик, потерявший голову после двухи на донца :mrgreen:
в пробках оно умирает понимаешь, где именно не уточнил, наверное возле базара бердичевского на светофоре
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 січ, 2021 18:52, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:52

somilitark
а вы за кого на выборах киевского мэра голосовали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:54

  kingkongovets написав:somilitark
а вы за кого на выборах киевского мэра голосовали?


в бердичеве он за мера голосовал. клянусь здоровьем путина, вряд ли он прописался на донца, субсидии небось туда-сюда :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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