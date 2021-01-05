Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А разве Ахметка или Пинчук такую квартиру за эти деньги купит? Нах она ему нужна. В Крауссе он скорее возьмёт. А пересичный прокурор Зварыч с кульком в три ляма под подушкой - скорее вспомнит своё несытое детство и будет искать по более реальной(пусть и с подобным ремонтом) цене, или сам этот ремонт со скрытыми плинтусАми из оникса сварганит. Готовое такое наши только по приезду из Горловки в 2010м по этому прайсу(втрое от бетона) брали.
слушьте, вот зачем вы паритесь о том, кто купит этот шедевр?) мы ж щас по третьему кругу пойдем)
вірогідно, п.Барабашову квартира сподобалась. І він хоче її купити, і з'ясовує, чи немає у нього тут конкурентів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав: так шо сказать то хотели? к чему была та ссылка за май 2020го?
Ещё раз на пальцах пенсионерам: 1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития. 2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр. Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:trololo хуторянам давали слово? строй свой курятник у мамы в селе на 6-ти сотках и не отсвечивай(((
ты б увидел мой курятник, слюной бы удавился, злобный лимитчик, потерявший голову после двухи на донца в пробках оно умирает понимаешь, где именно не уточнил, наверное возле базара бердичевского на светофоре
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 січ, 2021 18:52, всього редагувалось 1 раз.