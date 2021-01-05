Додано: Суб 09 січ, 2021 18:47

trololo

хуторянам давали слово? строй свой курятник у мамы в селе на 6-ти сотках и будет тебе счастье(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.