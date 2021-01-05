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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:01
trololo написав: somilitark написав:trololo
хуторянам давали слово? строй свой курятник у мамы в селе на 6-ти сотках и не отсвечивай(((
ты б увидел мой курятник, слюной бы удавился, злобный лимитчик, потерявший голову после двухи на донца
в пробках оно умирает понимаешь, где именно не уточнил, наверное возле базара бердичевского на светофоре
Чуваки, можна і в лічке повияснять...
Завтра в когось п"яний "прокурор" влетить в смятку, чи корона притрусить, чи знайдеться 3-тя стадія раку.
І вже особливо неважливо буде чи в тебе хороми, чи ти пішки в АТБ ходиш...
Ведіть себе, як нормальні людє і форумчане до вас потянуться ))))
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Додано: Суб 09 січ, 2021 19:03
somilitark написав: kingkongovets написав:
так шо сказать то хотели?
к чему была та ссылка за май 2020го?
Ещё раз на пальцах пенсионерам:
1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития.
2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр.
Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((
У нас точно такие же дятлы во Львове за Садика голосуют.Вместо того , чтоб хотя бы достроить путепроводы начатые при союзе, переделывает нормальный фонтан перед оперным на какое-то говно, сечас на алейке перед оперным собираются имитацию р.Полтвы делать которую уже как 150 лет запрятали в коллектор.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 19:11
trololo написав: kingkongovets написав:somilitark
а вы за кого на выборах киевского мэра голосовали?
в бердичеве он за мера голосовал. клянусь здоровьем путина, вряд ли он прописался на донца, субсидии небось туда-сюда
По субсидіям п.Трололо "спеціаліст".
В 2019 він отримував добрячу субсидію як "безробітний".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 січ, 2021 19:25
change_pm написав: trololo написав: somilitark написав:trololo
хуторянам давали слово? строй свой курятник у мамы в селе на 6-ти сотках и не отсвечивай(((
ты б увидел мой курятник, слюной бы удавился, злобный лимитчик, потерявший голову после двухи на донца
в пробках оно умирает понимаешь, где именно не уточнил, наверное возле базара бердичевского на светофоре
Чуваки, можна і в лічке повияснять...
Завтра в когось п"яний "прокурор" влетить в смятку, чи корона притрусить, чи знайдеться 3-тя стадія раку.
І вже особливо неважливо буде чи в тебе хороми, чи ти пішки в АТБ ходиш...
Ведіть себе, як нормальні людє і форумчане до вас потянуться ))))
тут не то ... лутшого мера не признали ...
а метро, кому оно надо ... транспорт для ніщебродов ...
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