Додано: Суб 09 січ, 2021 20:02

Немножко не в тему.Про недвижимость прогнозы игроков рынка .Вот такое старое весеннее было. За анализ по прайсу просили-37 тыс.грн.Но немножко бесплатного во введении :По данным Госкомстата, в 2018 году цены на строительно-монтажные работы увеличились более чем на 18%.В основном интерес покупателей вызывают 1-комнатные квартиры площадью до 50 м2.В последние годы в столице наблюдается тенденция возрастания интереса инвесторов к жилью комфорт-класса. Они более привлекательны с точки зрения инвестиций как для последующей перепродажи, так и сдачи в аренду. Наблюдается снижение спроса на жилье эконом-класса. Согласно данным 100realty.ua, в конце 2019 года квартиры комфорт-класса занимали 42% рынка первичной жилой недвижимости, 28% приходилось на долю жилья бизнес-класса и 22% – на бюджетные ЖК.В декабре 2019 года уменьшение средних цен по сравнению с январем 2019, наблюдалось в Печерском районе - на 3,9%.Старое,но кое -что интересное -например, что оказывается время от времени может и Печерск понижаться, ну и что себестоимость растет такими темпами и уже не один год, что :очевидно,что снижение цены может быть только в долара, в случае девальвации.Вот уже свежее от Благовеста:В начале карантина весной 2020 года было зафиксировано снижение цен, однако к концу года они «выровнялись» до уровня первого квартала 2020 года. При продаже недвижимости собственники готовы были снижать цену лишь в случае срочной продажи. Уровень торга – 5-10%.столичная недвижимостьВ декабре средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 514 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена увеличилась на 1,8%.В национальной валюте – на 0,9%, до 42 846 грн./кв.м (±0,74%).С декабря 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,9%, в гривнах – на 27,6%.Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,06, в гривнах – 1,28.Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,8% до 1392 дол. США/кв.м, за год – на 9,3%.Ситуация на рынке во многом будет зависеть от экономики страны. В этом вопросе пока тоже полная неопределенность. Ведь от уровня инфляции и курса доллара во многом зависит спрос и ценовая политика застройщиков.ожидания — рост цен на недвижимость минимум на 10%, и этот эффект будет мультиплицировать с традиционной, ожидаемой весенней девальвацией гривны. Улучшение потребительских ожиданий и наметившиеся общемировые инфляционные тенденции только увеличат этот рост. В целом в следующем году недвижимость будет чувствовать себя уверенно не только в Украине но и в мире в целом»на первом месте – станция метро «Крещатик», где средняя цена в новостройке на сегодня составляет 134 117 грн. за кв. м.Затем следует «Кловская» с показателями 104 900 грн. за кв. м. Третий месяц подряд в ТОП попадает станция «Арсенальная» - 74 167 грн. за кв. м.Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах метро «Позняки» , где средняя стоимость квадратного метра составляет 22 883 грн., «Бориспольская» – 22 669 грн. и «Шулявская» – 22 020 грн. за «квадрат».Жилье в новостройках может подорожать уже в феврале, вторичный рынок — все еще тихая гаваньНедвижимость остается одним из основных объектов инвестирования для украинцев.Это может отразиться на стоимости. Гривневые цены на квартиры в новостройках в среднем вырастут на 15-25% в зависимости от класса, прогнозируют Герасимчук и Костецкий. Сейчас средняя цена за один квадратный метр — 27 000 грн или $950."Предложение в Киеве многократно превышает спрос с 2016 года, но это не мешает цене растиСреди причин собеседники LIGA.net выделяют рост себестоимости строительства, рост курса доллара, высокий (без учета карантина) спрос на аренду в новых ЖК."Дома эконом- и комфорт-класса больше остальных подвержены влиянию экономики — подорожают в пределах 25%. Жилье элит и бизнес-класса — в пределах 10-15% ", Первый виток роста жилья может произойти в феврале-марте, следующее повышение следует ожидать в июле-августе 2021 годаВторичный рынок жилья в новом году будет традиционно стабильнымПредложений на столичном рынке много, простаивает около 60 000 квартир, поэтому ожидать роста цен не стоит.Единственный фактор влияния – курс доллара.Сейчас жилье в самых популярных районах — Печерском, Шевченковском и Подольском, стоит $1250-$1800 за квадратный метр.В спальных районах столицы — около $1000-$1100.На 32% увеличилось количество сделок на первичном рынке жилья Киева в 1-3 квартале 2020 годаАгенты по недвижимости уверяют, что объем сделок на первичке, если сравнивать сентябрь 2020 года с сентябрем 2019 года, на 30–40% ниже. Главная причина в том, что с рынка почти полностью ушли покупатели, которые вкладывались в недвижимость для заработка путем последующей перепродажи или сдачи жилья в аренду.Многие сделки – это реализация отложенного спроса, который сформировался за время карантина. «Те покупатели, которые еще весной запланировали приобрести недвижимость, делают это сейчас. Поэтому спрос носит временный характер и, скорее всего, он не повсеместный»украинские девелоперы строят в четыре-пять раз больше жилья, чем способен поглотить рынок. А учитывая падение спроса на квадратные метры, нет ничего удивительного в том, что объемы строительства сокращаются. Многие проекты живут исключительно за счет денег покупателей, у застройщиков своих средств на это банально не хватает. Строительные компании сейчас больше заняты тем, чтобы завершить начатые проекты, и с новыми объектами на рынок особо никто не выходит. Опасно.К радости покупателей, застройщики пока не повышают цену квадратного метра. Хотя постоянно грозятся, что квартиры будут дорожать.По данным lun.ua, с сентября 2019 года по август 2020-го включительно средняя цена в новостройках Киева выросла на 5% – до 26,5 тыс. грн./кв. м. В регионах цены подросли на 10–15%. Уточним, что речь идет о стоимости недвижимости всех классов, от эконома до премиума.Если же анализировать цены на бюджетное жилье, эконом и комфорт-класса, то с июня по сентябрь рост стоимости в строящихся ЖК в Киеве и крупных городах составил где-то 4–5% (см. таблицу). Конечно, это с учетом того, что чем ближе ввод дома в эксплуатацию, тем цена в принципе выше. Тем не менее, тенденция к повышению стоимости квадратного метра все равно есть.Другой вопрос, что в условиях слабого спроса застройщики не осмелятся сильно гнать цены вверх. «В целом по году на рынке первички ожидается увеличение цен на 5% в долларовом эквиваленте»А вот в 2021 году рост стоимости квадратных метров в новостройках будет набирать темп. Из-за удорожания строительных работ и стройматериалов девелоперы еще на 2020 год закладывали повышение цен на 7–10%. Но карантин спутал им все планы.Как видим в концовке более не рекламная, а многосторонняя аналитика.В конечном итоге все зависит от курса доллара и евро, а также от того пропетляют ли по экономике.И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного.