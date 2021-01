Додано: Суб 09 січ, 2021 20:35

vitaliian написав: kingkongovets написав: реалии "недооцененного" ирпеня



https://kiev.informator.ua/2021/01/09/p ... ut-ulitsy/

феерично, зато к мэру в отличии от кличко никаких вопросов реалии "недооцененного" ирпеняфеерично, зато к мэру в отличии от кличко никаких вопросов

Типа этот блэкаут Ирпень устроил). А Киев наверное виноват в пробках и дтп на дорогах, да? Странная у вас логика, честно. Типа этот блэкаут Ирпень устроил). А Киев наверное виноват в пробках и дтп на дорогах, да? Странная у вас логика, честно.



в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает

ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват

а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно

ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.