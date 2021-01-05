Додано: Суб 09 січ, 2021 20:37

kingkongovets вы там после 2005 года были?

я оставляю вам право на свое мнение, даже если оно случайно совпадает с логикой подподъездных бабушек, будем уважать и его.

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 20:41, всього редагувалось 3 разів.

верю в евро... по 1,4

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