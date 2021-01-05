Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав: так шо сказать то хотели? к чему была та ссылка за май 2020го?
Ещё раз на пальцах пенсионерам: 1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития. 2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр. Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((
У нас точно такие же дятлы во Львове за Садика голосуют.Вместо того , чтоб хотя бы достроить путепроводы начатые при союзе, переделывает нормальный фонтан перед оперным на какое-то говно, сечас на алейке перед оперным собираются имитацию р.Полтвы делать которую уже как 150 лет запрятали в коллектор.
Смотрю сейчас историю древней Греции. Парфенон он тоже особой практической роли не играл, и проблем с инфраструктурой у них хватало. Но они его строили. Потому что это в природе людей стремиться к прекрасному. У варваров таких забот не было. Пожрать, потрахаться. В итоге, конечно, варвары победили, но изучаем мы не историю варваров, а историю древней Греции и древнего Рима, да и все что мы знаем о варварах мы знаем благодаря "побежденным".
Типа этот блэкаут Ирпень устроил). А Киев наверное виноват в пробках и дтп на дорогах, да? Странная у вас логика, честно.
в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже аминь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
somilitark написав:airmax78 понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((
впервые такое, не надо ляля стояла задача создать максимальное количество новогодних локаций, чтобы не создавать биток в одной точке, но граждане стремятся во что бы то ни стало посетить их все - ну шо ж поделаешь, бессмертные
Все уже. Тут порядок навели. Каток закрыт, музей шоколада закрыт. Место плохое - вирус лютует, в отличие от Контрактовой, Арки, Банковой. Не понимаю, как им до сих пор не пришло в голову кондитерку добавить в список запрещенных к продаже продуктов. Территорию завода и сам завод Порох сделал просто охренеть.