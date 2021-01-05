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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626163616461656166>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:29

  Bolt написав:
  somilitark написав:
  kingkongovets написав:
так шо сказать то хотели?
к чему была та ссылка за май 2020го?

Ещё раз на пальцах пенсионерам:
1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития.
2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр.
Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((

У нас точно такие же дятлы во Львове за Садика голосуют.Вместо того , чтоб хотя бы достроить путепроводы начатые при союзе, переделывает нормальный фонтан перед оперным на какое-то говно, сечас на алейке перед оперным собираются имитацию р.Полтвы делать которую уже как 150 лет запрятали в коллектор.

Смотрю сейчас историю древней Греции. Парфенон он тоже особой практической роли не играл, и проблем с инфраструктурой у них хватало. Но они его строили. Потому что это в природе людей стремиться к прекрасному. У варваров таких забот не было. Пожрать, потрахаться. В итоге, конечно, варвары победили, но изучаем мы не историю варваров, а историю древней Греции и древнего Рима, да и все что мы знаем о варварах мы знаем благодаря "побежденным".
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:30

Re

  flyman написав:метро, кому оно надо ... транспорт для ніщебродов ... як і трамваї ... галімий рейковий транспорт

Скоро всі пересядемо на "Рол-Ройси" і "Тесли". Згідно завіту нашого американського прапорщика. Метро і трамваї зачинять, колії демонтують)))
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:32

  kingkongovets написав:реалии "недооцененного" ирпеня

https://kiev.informator.ua/2021/01/09/p ... ut-ulitsy/
феерично, зато к мэру в отличии от кличко никаких вопросов

Типа этот блэкаут Ирпень устроил). А Киев наверное виноват в пробках и дтп на дорогах, да? Странная у вас логика, честно.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:34

  kingkongovets написав:реалии "недооцененного" ирпеня

https://kiev.informator.ua/2021/01/09/p ... ut-ulitsy/
феерично, зато к мэру в отличии от кличко никаких вопросов


Простаків - треба вчити.
"Незнання законів не знімає
відповідальності".
Батогом, штрафами, відключенням електроенергії і ліфтів в 25-поверхівках.

  vitaliian написав:Типа этот блэкаут Ирпень устроил).

ЖК Новий Версаль - також без електроенергії сидить???
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 січ, 2021 20:36, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:35

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:реалии "недооцененного" ирпеня

https://kiev.informator.ua/2021/01/09/p ... ut-ulitsy/
феерично, зато к мэру в отличии от кличко никаких вопросов

Типа этот блэкаут Ирпень устроил). А Киев наверное виноват в пробках и дтп на дорогах, да? Странная у вас логика, честно.


в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает
ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват
а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно
ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже
аминь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:37

kingkongovets вы там после 2005 года были?
я оставляю вам право на свое мнение, даже если оно случайно совпадает с логикой подподъездных бабушек, будем уважать и его.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 20:41, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:38

  kingkongovets написав:ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже

Таки так!
Завтра переїду в Ірпінь, доки там ціни дешевші київських!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:39

  kingkongovets написав:airmax78

имхо на рошене круче всего

Зображення

  somilitark написав:airmax78
понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((


впервые такое, не надо ляля
стояла задача создать максимальное количество новогодних локаций, чтобы не создавать биток в одной точке, но граждане стремятся во что бы то ни стало посетить их все - ну шо ж поделаешь, бессмертные

Все уже. Тут порядок навели. Каток закрыт, музей шоколада закрыт. Место плохое - вирус лютует, в отличие от Контрактовой, Арки, Банковой. Не понимаю, как им до сих пор не пришло в голову кондитерку добавить в список запрещенных к продаже продуктов.
Территорию завода и сам завод Порох сделал просто охренеть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:39

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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:39

  vitaliian написав:kingkongovets вы там после 2005 года были?
Меньше общайтесь с подъездными бабушками, я оставляю вам право на свое мнение.

кінконговець про УКО в Києві: "не чули, не знаєм"

https://3m2.ua/ru/news/v-kieve-funkczioniruyut-dva-zhk-kotorye-otaplivayut-drovami/

Два киевских жилых комплекса зимой будут отапливаться дровами. Другого способа не замерзнуть жителям в холодное время застройщик просто не предусмотрел

...

Недавно в этом ЖК произошел пожар. Горел дымоход дровяной котельной, который идет по утепленном фасада. Но пожарные прибыли вовремя и потушили огонь.



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Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 січ, 2021 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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