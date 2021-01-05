Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi Вот такие противоречия, аренда валится, правда, многие старые арендаторы сидят на своих местах за прежнюю цену, надеясь на лучшие времена, обвал касается тех помещений,которые вот уже несколько месяцев глухо висят на рынке.
А на продажу ни на копейку вниз, разве,что в евро падает, которые, к слову, я всем советовал покупать год назад на валюте в контексте, а все эти советы просто проигнорили.
Старые арендаторы тоже не дураки, деньги все умеют считать и многие попросили снижения ставки и лендлорд аж бегом прогнулся, так как рядом стоит такой же офис пустой и его арендатор просто туда переедет если что.
Просто эти вещи проходят в приватных коммуникациях и наружу не попадает инфа.
А то, что цены продажи не падают при падающей аренде - глупость и упертость продавцов, инертность рынка, нежеланием продать или несрочной продажи.
vitaliian написав:kingkongovets вы там после 2005 года были?
постоянно бываю - он давно из чистого и тихого курортного городка превратился в перенасыщенное гетто а вы в парке наталка были? рекомендую глянуть для общего развития
Спасибо, заеду и гляну.
это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели я понимаю шо после совкошлака новострои ирпеня могут показаться версалем, но киев состоит не только из совковых спальных массивов на окраинах
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 січ, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: так шо сказать то хотели? к чему была та ссылка за май 2020го?
Ещё раз на пальцах пенсионерам: 1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития. 2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр. Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((
Сомик жесткий. Никому спуску не дает - всех на место поставит. Особенно понаехов.
kingkongovets написав: это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели
Попробуйте уважать мнение собеседника, даже если в вашем круге общения такое не принято. Я видел много парков и Ирпенские не занимают топовые строчки среди них , но когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять, нет конечно есть голосеево, оболонь, феофания но это далековато для вечерней прогулки перед сном.. Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
kingkongovets написав: это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели
Попробуйте уважать мнение собеседника, даже если в вашем круге общения такое не принято. Я видел много парков и Ирпенские не занимают топовые строчки среди них , но когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять. Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.
С Борщаговки, наверное. Там пригород, свежий воздух, но забыли про деревья. Понятно что Кличко.