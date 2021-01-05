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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6163616461656166>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
24
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:41

  vitaliian написав:kingkongovets вы там после 2005 года были?

постоянно бываю - он давно из чистого и тихого курортного городка превратился в перенасыщенное гетто
а вы в парке наталка были? рекомендую глянуть для общего развития
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:43

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi
Вот такие противоречия, аренда валится, правда, многие старые арендаторы сидят на своих местах за прежнюю цену, надеясь на лучшие времена, обвал касается тех помещений,которые вот уже несколько месяцев глухо висят на рынке.

А на продажу ни на копейку вниз, разве,что в евро падает, которые, к слову, я всем советовал покупать год назад на валюте в контексте, а все эти советы просто проигнорили.


Старые арендаторы тоже не дураки, деньги все умеют считать и многие попросили снижения ставки и лендлорд аж бегом прогнулся, так как рядом стоит такой же офис пустой и его арендатор просто туда переедет если что.

Просто эти вещи проходят в приватных коммуникациях и наружу не попадает инфа.

А то, что цены продажи не падают при падающей аренде - глупость и упертость продавцов, инертность рынка, нежеланием продать или несрочной продажи.

Но будет падать еще и офисная и торговая, мир изменился. Об этом говорят многие, в т.ч. и эксперты https://www.youtube.com/watch?v=qxXejC_ ... =HUGS.FUND
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:43

  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:kingkongovets вы там после 2005 года были?

постоянно бываю - он давно из чистого и тихого курортного городка превратился в перенасыщенное гетто
а вы в парке наталка были? рекомендую глянуть для общего развития

Спасибо, заеду и гляну. Неужели в Киеве появилось что то напоминающее харьковский парк Горького, или хотя бы экопарк фельдмана...
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:43

  airmax78 написав:Территорию завода и сам завод Порох сделал просто охренеть.


и даже подземный переход
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:44

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:kingkongovets вы там после 2005 года были?

постоянно бываю - он давно из чистого и тихого курортного городка превратился в перенасыщенное гетто
а вы в парке наталка были? рекомендую глянуть для общего развития

Спасибо, заеду и гляну.


это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели
я понимаю шо после совкошлака новострои ирпеня могут показаться версалем, но киев состоит не только из совковых спальных массивов на окраинах
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 січ, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:45

  somilitark написав:
  kingkongovets написав:
так шо сказать то хотели?
к чему была та ссылка за май 2020го?

Ещё раз на пальцах пенсионерам:
1) иллюминация это пыль в глаза, город умирает в пробках, вечных ремонтах, страдает от кучи проблем, эти черяки никто не решает, радоваться тому, что повесили три лампочки могут только дегенераты и понаехи с села, им это заходит, с них нечего взять, уровень развития.
2) все эти лампочки реально выливаются в дурные деньги, раз в 100 выше себестоимости, не возвращаясь к вопросу зачем этот весь трэш надо, так было и будет, уровень цинизма по распилу средств растёт от года к году, пример рекордного расходования средств по статье "уборка снега", хотя снега вообще не было самый яркий пример цинизма, из серии самый лучший мэр.
Надеюсь вопросы сняты, если что непонятно, то лучше в личку, а то один как всегда подсобил с лютым оффтопом и понеслось(((

Сомик жесткий. Никому спуску не дает - всех на место поставит. Особенно понаехов.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:48

  kingkongovets написав:
это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели

Попробуйте уважать мнение собеседника, даже если в вашем круге общения такое не принято.
Я видел много парков и Ирпенские не занимают топовые строчки среди них , но когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять, нет конечно есть голосеево, оболонь, феофания но это далековато для вечерней прогулки перед сном.. Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:49

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Территорию завода и сам завод Порох сделал просто охренеть.


и даже подземный переход

Каким-то образом не надостроил 15 этажей сверху ни одного здания. Парк запилил...
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:50

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели

Попробуйте уважать мнение собеседника, даже если в вашем круге общения такое не принято.
Я видел много парков и Ирпенские не занимают топовые строчки среди них , но когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять. Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.

С Борщаговки, наверное. Там пригород, свежий воздух, но забыли про деревья. Понятно что Кличко.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:53

  vitaliian написав:когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять, нет конечно есть голосеево, оболонь, феофания но это далековато для вечерней прогулки перед сном..

в киеве "совершенно некуда пойти погулять"?
вы предлагаете уважать вот это ваше мнение, серьезно? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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