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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:18
airmax78 написав:
Не совсем понимаю что вам нужно для "вечерней прогулки" или где у вас Киев. Троя и Позняки? Но, вроде, даже там есть что-то (я плохо знаю).
на трое сделали отличный парк и лучший пляж в городе, а на позняках куча озер с парковыми зонами вокруг них
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:19
Прохожий написав: airmax78 написав:
С Борщаговки, наверное
кстати по Жмеринской вместо лесополосы в сторону окружной акуенный парк запилили
сцуко Кличко все пилит и пилит, ирпенские и бучанские понаехи реально недовольны)
так давно уже, а был же засранный лес как на лесном, да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:21
vitaliian написав:airmax78
районы где ничего нет
Виноградарь, южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги, беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.
на венике нет леса)
беличи бетонные джунгли))
Телиги туда же)))
и т.д...
понаех пеши исчо реально ржачно)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:23
Прохожий почаще ходи в лес на венике, может поумнеешь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:23
vitaliian написав:airmax78
районы где ничего нет
Виноградарь, южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги, беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.
Якщо пану потрібен персональний парк в межах 5 хв пішої ходи від своєї квартири - таких місць повно в Києві.
Проте, можливо, за квартиру поблизу парка треба трохи дорожче заплатити, ніж ЖК "новий Версаль". Тому що це Київ, дитино!
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:23
vitaliian написав:airmax78
районы где ничего нет
Виноградарь, южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги, беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.
И хотелось бы поподробнее о списке парков, которые за шесть лет разбил с нуля Кличко. Те, что еще остались после совка - там понятно.
Новых ЖК-свечек, втиснутых без парковок, школ, садиков и поликлиник - валом. А вот с парками... просветите плз, Макс! А если новых нет, то может нам мэру зад целовать за то, что он и метро не успел угробить за свою каденцию?
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 09 січ, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:23
vitaliian написав:Прохожий
почаще ходи в лес на венике, может поумнеешь.
инна...Х...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:25
antey1969 поподробнее нанимайте экскурсовода, я свое мнение сказал.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:25
Прохожий написав:
на венике нет леса)
беличи бетонные джунгли))
Телиги туда же)))
и т.д...
понаех пеши исчо реально
Ірпіньский школяр - сьогодні смішить увесь форум)))
Завтра їдемо всі в Ірпінь, у відділи продаж. Треба терміново купляти житло в Ірпінь і Бородянці, доки дешевше Києва!
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 січ, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:25
vitaliian написав: kingkongovets написав:
это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели
Попробуйте уважать мнение собеседника, даже если в вашем круге общения такое не принято.
Я видел много парков и Ирпенские не занимают топовые строчки среди них , но когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять, нет конечно есть голосеево, оболонь, феофания но это далековато для вечерней прогулки перед сном.. Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.
да где же вы живёте, что некуда пойти..
Кстати, много раз видел киевлян, которые не были в Ирпене, но не видел киевлян штурмующих ирпенские парки.
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