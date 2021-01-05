Додано: Суб 09 січ, 2021 21:34

vitaliian написав: Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне. Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.

Это шутка такая, или как понять? Поднимите руку пожалуйста, кто живет в Киеве и хоть раз ,,атаковал,, ирпенский парк, реально интересно есть ли такие.Я когда жил на левом берегу--очень часто был в парке партизанской славы или парке победы. Сейчас когда живу в центре-- очень часто в ботаническом саду, там вообще разгуляться можно. А если хочется какой то движ--можно на ВДНХ, там тоже гулять можно ого-го и постоянно какие то тусы. Какой еще Ирпень, мне даже никогда мысль такая не приходила чтоб туда переться в парк.ПС. ВСЕХ с Новым Годом!!! Всем здоровья, а будет здоровье -все остальное будет збс.