Безнадёжен.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:26
Безнадёжен.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:28
Телигы, поржал. Вдоль бабьего яра. Намвнниее все по лесам, но не советовал бы без ножа. Есть столько же других локаций с нормальными парками, селитесь там. Парками и лесополосой киев очень не обделен
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 січ, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:30
hume
зачем кормить тролля???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31
Ірпіньский школяр розсмішив увесь форум.
Най продовжує, ще порегочемо)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31
Народ, подскажите агрегатор объявлений по киевской недвиге, который реально давал бы объекты помимо тех, что есть на flatfy.ua
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:34
У меня новая медаль
даю прогнозы по 700$. Кому что наванговать про недвигу?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:34
Это шутка такая, или как понять? Поднимите руку пожалуйста, кто живет в Киеве и хоть раз ,,атаковал,, ирпенский парк, реально интересно есть ли такие.
Я когда жил на левом берегу--очень часто был в парке партизанской славы или парке победы. Сейчас когда живу в центре-- очень часто в ботаническом саду, там вообще разгуляться можно. А если хочется какой то движ--можно на ВДНХ, там тоже гулять можно ого-го и постоянно какие то тусы. Какой еще Ирпень, мне даже никогда мысль такая не приходила чтоб туда переться в парк.
ПС. ВСЕХ с Новым Годом!!! Всем здоровья, а будет здоровье -все остальное будет збс.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:34
Подол - специфический район. Слишком древний для того, чтобы там были распланированы парки. Хотя там есть Замковая гора (которую, кстати, ттт, вроде начинают приводить в порядок). Петровка - промышленный район - там ничего и не должно было быть (теперь будет). Выдубичи - туда же. Всей улице Телиги достаточно перейти через дорогу. Что такое Беличи - я не знаю, сори, не местный.
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:40
Согласен, жил на Межевой на Венике.
Что-то там леса или парков не наблюдалось.
Не ну может пехом минут 30-40 можно было до парка дойти, но я так далеко не ходил.
Вообще район полный отстой.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
|