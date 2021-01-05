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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61666167616861696170>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 90
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
25
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:26

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Прохожий почаще ходи в лес на венике, может поумнеешь.

инна...Х...

Безнадёжен.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:27

vitaliian Вопрос был к Максу)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:28

  vitaliian написав:airmax78 районы где ничего нет
Виноградарь, южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги, беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.

Телигы, поржал. Вдоль бабьего яра. Намвнниее все по лесам, но не советовал бы без ножа. Есть столько же других локаций с нормальными парками, селитесь там. Парками и лесополосой киев очень не обделен
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 січ, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:30

hume
зачем кормить тролля???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31

  Прохожий написав:hume
зачем кормить тролля???

Ірпіньский школяр розсмішив увесь форум.
Най продовжує, ще порегочемо)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31

Народ, подскажите агрегатор объявлений по киевской недвиге, который реально давал бы объекты помимо тех, что есть на flatfy.ua
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У меня новая медаль :lol:

даю прогнозы по 700$. Кому что наванговать про недвигу?

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:34

  vitaliian написав:Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.


Это шутка такая, или как понять? Поднимите руку пожалуйста, кто живет в Киеве и хоть раз ,,атаковал,, ирпенский парк, реально интересно есть ли такие.
Я когда жил на левом берегу--очень часто был в парке партизанской славы или парке победы. Сейчас когда живу в центре-- очень часто в ботаническом саду, там вообще разгуляться можно. А если хочется какой то движ--можно на ВДНХ, там тоже гулять можно ого-го и постоянно какие то тусы. Какой еще Ирпень, мне даже никогда мысль такая не приходила чтоб туда переться в парк.

ПС. ВСЕХ с Новым Годом!!! Всем здоровья, а будет здоровье -все остальное будет збс.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:34

  vitaliian написав:airmax78 районы где ничего нет
Виноградарь, южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги, беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.

Подол - специфический район. Слишком древний для того, чтобы там были распланированы парки. Хотя там есть Замковая гора (которую, кстати, ттт, вроде начинают приводить в порядок). Петровка - промышленный район - там ничего и не должно было быть (теперь будет). Выдубичи - туда же. Всей улице Телиги достаточно перейти через дорогу. Что такое Беличи - я не знаю, сори, не местный.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:40

  vitaliian написав:Прохожий почаще ходи в лес на венике, может поумнеешь.


Согласен, жил на Межевой на Венике.
Что-то там леса или парков не наблюдалось.
Не ну может пехом минут 30-40 можно было до парка дойти, но я так далеко не ходил.
Вообще район полный отстой.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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