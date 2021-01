Додано: Суб 09 січ, 2021 21:40

antey1969 написав: И хотелось бы поподробнее о списке парков, которые за шесть лет разбил с нуля Кличко. Те, что еще остались после совка - там понятно.

Новых ЖК-свечек, втиснутых без парковок, школ, садиков и поликлиник - валом. А вот с парками... просветите плз, Макс! А если новых нет, то может нам мэру зад целовать за то, что он и метро не успел угробить за свою каденцию?



макс, я так понимаю шо сей слабонервный персонаж меня забанил, так вы ему сами расскажите про сделанные с нуля кличком парки:

1) на троещине вдоль проспекта шухевича возле озера, 2) строящийся парк почайна и 3) конечно же лучший парк города - наталка, тоже сделанный с нуля, а также 4) парк вдоль жмеринской, о котором только что напомнил прохожий - кстати может шото и упустил макс, я так понимаю шо сей слабонервный персонаж меня забанил, так вы ему сами расскажите про сделанные с нуля кличком парки:1) на троещине вдоль проспекта шухевича возле озера, 2) строящийся парк почайна и 3) конечно же лучший парк города - наталка, тоже сделанный с нуля, а также 4) парк вдоль жмеринской, о котором только что напомнил прохожий - кстати может шото и упустил

