Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antey1969 написав:И хотелось бы поподробнее о списке парков, которые за шесть лет разбил с нуля Кличко. Те, что еще остались после совка - там понятно. Новых ЖК-свечек, втиснутых без парковок, школ, садиков и поликлиник - валом. А вот с парками... просветите плз, Макс! А если новых нет, то может нам мэру зад целовать за то, что он и метро не успел угробить за свою каденцию?
макс, я так понимаю шо сей слабонервный персонаж меня забанил, так вы ему сами расскажите про сделанные с нуля кличком парки: 1) на троещине вдоль проспекта шухевича возле озера, 2) строящийся парк почайна и 3) конечно же лучший парк города - наталка, тоже сделанный с нуля, а также 4) парк вдоль жмеринской, о котором только что напомнил прохожий - кстати может шото и упустил
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 січ, 2021 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vitaliian написав:Летом ирпенские парки аттакуют как раз киевляне.
Это шутка такая, или как понять? Поднимите руку пожалуйста, кто живет в Киеве и хоть раз ,,атаковал,, ирпенский парк, реально интересно есть ли такие. Я когда жил на левом берегу--очень часто был в парке партизанской славы или парке победы. Сейчас когда живу в центре-- очень часто в ботаническом саду, там вообще разгуляться можно. А если хочется какой то движ--можно на ВДНХ, там тоже гулять можно ого-го и постоянно какие то тусы. Какой еще Ирпень, мне даже никогда мысль такая не приходила чтоб туда переться в парк.
ПС. ВСЕХ с Новым Годом!!! Всем здоровья, а будет здоровье -все остальное будет збс.
Постянно летом ездили в Пущу на трамвайчике. Очень нравилось иностранцам ехать на трамвае через лес. Кто-то может и ездил в Ирпень, вполне допускаю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
somilitark написав:airmax78 понаех увидел сталицу, вот это открытие, каждый год такое, не позорьтесь со своим махровым примитивизмом(((
впервые такое, не надо ляля стояла задача создать максимальное количество новогодних локаций, чтобы не создавать биток в одной точке, но граждане стремятся во что бы то ни стало посетить их все - ну шо ж поделаешь, бессмертные
Все уже. Тут порядок навели. Каток закрыт, музей шоколада закрыт. Место плохое - вирус лютует, в отличие от Контрактовой, Арки, Банковой. Не понимаю, как им до сих пор не пришло в голову кондитерку добавить в список запрещенных к продаже продуктов. Территорию завода и сам завод Порох сделал просто охренеть.
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Хомякоид написав:Постянно летом ездили в Пущу на трамвайчике. Очень нравилось иностранцам ехать на трамвае через лес. Кто-то может и ездил в Ирпень, вполне допускаю.
В Ірпінь - немає трамвая. Надто далеко. В Ірпінь і далі - з Києва електричка їздить. Пасажири там - досить своєрідні. Специфічний контінгент))) якщо така публіка гуляє по ірпіньским паркам - я краще вдома буду сидіти.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 січ, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов написав:kingkongovets Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?
Именно в этом подъезде есть мадам-лэндлорд с несколькими квартирами под аренду. Когда-то там был на экскурсии. Миллион это даже для этих сталинок аномалия. Покликайте на карту flatfy.ua и +/- поймете уровень цен. То есть, метр там всего где-то в 2-3 раза дороже гетто на пустырях.