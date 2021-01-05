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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6168616961706171>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 90
1. Зросли більш, як на 30%
28%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
17%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
25
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:56

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Как тебе моя медаль? Серебруха большая

Завидую так, что зубы сводит.


какие прогнозы тебе прогнозировать за 700$?
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:03

  kingkongovets написав:airmax78

  antey1969 написав:И хотелось бы поподробнее о списке парков, которые за шесть лет разбил с нуля Кличко. Те, что еще остались после совка - там понятно.
Новых ЖК-свечек, втиснутых без парковок, школ, садиков и поликлиник - валом. А вот с парками... просветите плз, Макс! А если новых нет, то может нам мэру зад целовать за то, что он и метро не успел угробить за свою каденцию?


макс, я так понимаю шо сей слабонервный персонаж меня забанил, так вы ему сами расскажите про сделанные с нуля кличком парки:
1) на троещине вдоль проспекта шухевича возле озера, 2) строящийся парк почайна и 3) конечно же лучший парк города - наталка, тоже сделанный с нуля, а также 4) парк вдоль жмеринской, о котором только что напомнил прохожий - кстати может шото и упустил


Я бы добавил аллею от Пейзажки до Андреевского и Аллею художников до Владимирской горки. Там раньше было какое-то подобие парка, но для "вечерних прогулок" их сделал пригодными Кличко. В этом году доделают Пейзажку, и, надеюсь, гору Дитинку в порядок приведут. Тоже, типа, не с 0, но работы там от этого не меньше.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:06

  kingkongovets написав:в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает
ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват
а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно
ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже
аминь


Вано знает состояние киевских дорог, включая "туристический" подол.
Что там на сагайдачного, тротуар когда нить сделают, или это 28 -я очередь, после велодорожки за 180 лямов? :mrgreen:
Вано писал о том, что киевские обличают воровство харьковских на парках и скамейках, защищая свое, оно же не пахнет :mrgreen:
Вано напоминает - чтобы попасть а такую благословенную Наталку, надо раздолбать подвеску на героев :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:08

  airmax78 написав:Я бы добавил аллею от Пейзажки до Андреевского и Аллею художников до Владимирской горки. Там раньше было какое-то подобие парка, но для "вечерних прогулок" их сделал пригодными Кличко. В этом году доделают Пейзажку, и, надеюсь, гору Дитинку в порядок приведут. Тоже, типа, не с 0, но работы там от этого не меньше.


Ну тут еще такой вопрос. До переделки там гуляли "коренные", сейчас бродят толпы понаехов, портят своим присутствием....
Даже не знаю, в плюс это или в минус.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:12

  artlife написав:
  барабашов написав:kingkongovets
Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?

Именно в этом подъезде есть мадам-лэндлорд с несколькими квартирами под аренду. Когда-то там был на экскурсии. Миллион это даже для этих сталинок аномалия. Покликайте на карту flatfy.ua и +/- поймете уровень цен. То есть, метр там всего где-то в 2-3 раза дороже гетто на пустырях.

Там уникальная квартира. С террасой, при чем не вильнолюдской, а предусмотренной проектом дома, что само по себе уникально.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:13

  Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного. :(


О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника :mrgreen:

Тем временем, средняя цена квартиры в Киеве составляет "целых" 64 тыс долларов. Медианная, наверно, еще на 20-25% ниже...

В Киеве снизились цены на недвижимость: сколько стоит квартира
https://tsn.ua/ru/groshi/v-kieve-snizil ... 94371.html
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:15

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает
ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват
а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно
ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже
аминь


Вано знает состояние киевских дорог, включая "туристический" подол.
Что там на сагайдачного, тротуар когда нить сделают, или это 28 -я очередь, после велодорожки за 180 лямов? :mrgreen:
Вано писал о том, что киевские обличают воровство харьковских на парках и скамейках, защищая свое, оно же не пахнет :mrgreen:
Вано напоминает - чтобы попасть а такую благословенную Наталку, надо раздолбать подвеску на героев :mrgreen:

У Вано, надеюсь, не шипованная резина?
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:31

  zРадио написав:
  Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного. :(


О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника :mrgreen:

Тем временем, средняя цена квартиры в Киеве составляет "целых" 64 тыс долларов. Медианная, наверно, еще на 20-25% ниже...

В Киеве снизились цены на недвижимость: сколько стоит квартира
https://tsn.ua/ru/groshi/v-kieve-snizil ... 94371.html


цього не може бути, тому що цього не може бути.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:33

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Я бы добавил аллею от Пейзажки до Андреевского и Аллею художников до Владимирской горки. Там раньше было какое-то подобие парка, но для "вечерних прогулок" их сделал пригодными Кличко. В этом году доделают Пейзажку, и, надеюсь, гору Дитинку в порядок приведут. Тоже, типа, не с 0, но работы там от этого не меньше.


Ну тут еще такой вопрос. До переделки там гуляли "коренные", сейчас бродят толпы понаехов, портят своим присутствием....
Даже не знаю, в плюс это или в минус.... :mrgreen:

Какие же вы "коренные" нелюдимые.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:34

  zРадио написав:
  Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного. :(


О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника :mrgreen:

Тем временем, средняя цена квартиры в Киеве составляет "целых" 64 тыс долларов. Медианная, наверно, еще на 20-25% ниже...

В Киеве снизились цены на недвижимость: сколько стоит квартира
https://tsn.ua/ru/groshi/v-kieve-snizil ... 94371.html

Шикарная статья. Такое ощущение, что ее чат-бот сгенерировал.
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