antey1969 написав:

И хотелось бы поподробнее о списке парков, которые за шесть лет разбил с нуля Кличко. Те, что еще остались после совка - там понятно.Новых ЖК-свечек, втиснутых без парковок, школ, садиков и поликлиник - валом. А вот с парками... просветите плз, Макс! А если новых нет, то может нам мэру зад целовать за то, что он и метро не успел угробить за свою каденцию?