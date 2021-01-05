Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:И хотелось бы поподробнее о списке парков, которые за шесть лет разбил с нуля Кличко. Те, что еще остались после совка - там понятно. Новых ЖК-свечек, втиснутых без парковок, школ, садиков и поликлиник - валом. А вот с парками... просветите плз, Макс! А если новых нет, то может нам мэру зад целовать за то, что он и метро не успел угробить за свою каденцию?
макс, я так понимаю шо сей слабонервный персонаж меня забанил, так вы ему сами расскажите про сделанные с нуля кличком парки: 1) на троещине вдоль проспекта шухевича возле озера, 2) строящийся парк почайна и 3) конечно же лучший парк города - наталка, тоже сделанный с нуля, а также 4) парк вдоль жмеринской, о котором только что напомнил прохожий - кстати может шото и упустил
Я бы добавил аллею от Пейзажки до Андреевского и Аллею художников до Владимирской горки. Там раньше было какое-то подобие парка, но для "вечерних прогулок" их сделал пригодными Кличко. В этом году доделают Пейзажку, и, надеюсь, гору Дитинку в порядок приведут. Тоже, типа, не с 0, но работы там от этого не меньше.
kingkongovets написав:в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже аминь
Вано знает состояние киевских дорог, включая "туристический" подол. Что там на сагайдачного, тротуар когда нить сделают, или это 28 -я очередь, после велодорожки за 180 лямов? Вано писал о том, что киевские обличают воровство харьковских на парках и скамейках, защищая свое, оно же не пахнет Вано напоминает - чтобы попасть а такую благословенную Наталку, надо раздолбать подвеску на героев
airmax78 написав:Я бы добавил аллею от Пейзажки до Андреевского и Аллею художников до Владимирской горки. Там раньше было какое-то подобие парка, но для "вечерних прогулок" их сделал пригодными Кличко. В этом году доделают Пейзажку, и, надеюсь, гору Дитинку в порядок приведут. Тоже, типа, не с 0, но работы там от этого не меньше.
Ну тут еще такой вопрос. До переделки там гуляли "коренные", сейчас бродят толпы понаехов, портят своим присутствием.... Даже не знаю, в плюс это или в минус....
барабашов написав:kingkongovets Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?
Именно в этом подъезде есть мадам-лэндлорд с несколькими квартирами под аренду. Когда-то там был на экскурсии. Миллион это даже для этих сталинок аномалия. Покликайте на карту flatfy.ua и +/- поймете уровень цен. То есть, метр там всего где-то в 2-3 раза дороже гетто на пустырях.
Там уникальная квартира. С террасой, при чем не вильнолюдской, а предусмотренной проектом дома, что само по себе уникально.
Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного.
О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника
kingkongovets написав:в киевских пробках виноват лично кличко - это даже вано знает ну и порошенко тоже - он вообще во всем виноват а к ирпенскому блэкауту, который двое суток устранить не могут мэр ирпеня никаким боком - это ясно ирпень - райский уголок и он очень сильно недооценен - это ясно тоже аминь
Вано знает состояние киевских дорог, включая "туристический" подол. Что там на сагайдачного, тротуар когда нить сделают, или это 28 -я очередь, после велодорожки за 180 лямов? Вано писал о том, что киевские обличают воровство харьковских на парках и скамейках, защищая свое, оно же не пахнет Вано напоминает - чтобы попасть а такую благословенную Наталку, надо раздолбать подвеску на героев
Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного.
О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника
airmax78 написав:Я бы добавил аллею от Пейзажки до Андреевского и Аллею художников до Владимирской горки. Там раньше было какое-то подобие парка, но для "вечерних прогулок" их сделал пригодными Кличко. В этом году доделают Пейзажку, и, надеюсь, гору Дитинку в порядок приведут. Тоже, типа, не с 0, но работы там от этого не меньше.
Ну тут еще такой вопрос. До переделки там гуляли "коренные", сейчас бродят толпы понаехов, портят своим присутствием.... Даже не знаю, в плюс это или в минус....
Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного.
О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника