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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:35
Мэр не отвечает за пробки (с) Может я и зря заблочил Конга - достойный юмор! А еще Зеленского клоуном называл...
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:40
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:41
Ты хочешь на меня списать киевские дороги? Или на народ ездящий на шипах?
Это они за год после ремонта порвали Приречную трещинами? Это от них на свежеотремонтированной набережной люки стали ниже полотна дороги? А освещение в тонельчике на почтовой когда будет, к следующему мэрству?
Хотя о чем это я. Это же не кличко делал эти метры дороги. Он просто СТРОИТЕЛЬ Косячат другие. И пилят.
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:42
vano80
а вано за кого голосовал на выборах мэра?
за гепу?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:44
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:50
За притулу, писал об этом.
И что?
Ну можешь рассказать как гепа воровал и пилил, а кличко ни-ни.
Киев же место святое, намоленное
Конг, ну серьезно, ты человек знающий, расскажи сколько стоит в городе парк обустроить, площадку построить, сколько занести надо за подряд?
Мыкытась он молчит, ну ты же анонимно можешь, чего бояться?
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:58
а что, есть факты как кличко пилил? ты уже заяву накатал в набу или прокуратуру? там этого тока и ждут
а насчет парка ты с какой целью интересуешься?
кстати на след год запланирован капремонт крещатика и героев сталинграда - ты туда хотел свое жало всунуть? ну так юзай прозоро, епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:00
Народ ездящий на шипах в стране, где снега не было уже несколько лет, таки сильно портит дороги. Но при этом не забывает обкладывать их куями. Как и водилы фур, которые одновременно едут с перевесом или протестуют, когда их в 30 градусов в город не пускают.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:05
Вот это бы притула тут порядок навёл, ух железной рукой.
Это полный пздц. Там же голосовать не за кого было..
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:15
отремонтированная арсенальная площадь
#кличкопилит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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